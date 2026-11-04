Mordalarm in Wien: Mann lag leblos auf Straße

Wien - Mordalarm in Wien: Ein 35-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochnachmittag auf einer Straße in Wien-Meidling leblos aufgefunden. Eine Reanimation scheiterte, teilte Polizeisprecherin Julia Schick mit. Aufgrund der Art der Verletzungen geht die Exekutive von einem Gewaltverbrechen aus. Einer Sprecherin zufolge wurde die Polizei gegen 13.45 Uhr alarmiert. Zum Tatort wollte sie keine genaueren Angaben machen. Die Untersuchung war noch im Gange.

Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

Vance: Iran-Krieg schuld an Wahlniederlage

Washington - Die überraschend deutliche Niederlage der Republikaner bei den US-Kongresswahlen ist nach Ansicht von Vizepräsident JD Vance auf den Iran-Krieg zurückzuführen. "Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg", schrieb er auf der Plattform X. Dies habe Präsident Donald Trump auch am Dienstagabend gesagt. "Jeder weiß, warum wir verloren haben. Und jede Diskussion darüber, wie es weitergeht, muss dort ansetzen."

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Am Mittwochnachmittag sind der Polizei in Niederösterreich zwei weitere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten gemeldet worden, betroffen waren neuerlich die Bezirke Melk und Bruck an der Leitha. Damit stieg die Zahl österreichweit auf insgesamt 17 Anzeigen. In Wien gibt es einen ersten Verdacht, im Linzer Frackviertel hatten eine Großmutter und ihr neunjähriger Enkel in einem Schokoriegel einen drei bis vier Zentimeter langen Nagel entdeckt, so die Exekutive.

Erster Prozesstag mit Benko-Haselsteiner-Showdown

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko hat sich am Mittwoch als Angeklagter in einem weiteren Prozess am Landesgericht Innsbruck verantworten müssen. Benko wird schwerer Betrug und betrügerische Krida vorgeworfen. Er soll die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund 5 Mio. Euro betrogen haben. Vor Gericht kam es zum Showdown zwischen den einstigen Geschäftsfreunden: Benko attackierte Haselsteiner, dieser belastete Benko.

EU-Erweiterung - Montenegro in letzter Phase vor Beitritt

Brüssel/EU-weit - Montenegro soll noch heuer die letzten Verhandlungskapitel auf dem Weg in die EU abschließen. Diesen Fahrplan hat die Kommission am Mittwochnachmittag vorgelegt. Die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags könnte am 22. Juni erfolgen, die Mitgliedschaft damit 2028 in Kraft treten. Montenegro sei "bereit" und habe alle noch ausstehenden Beitrittskriterien erfüllt, hieß es. Albanien, Moldau und der Ukraine attestierte die Kommission ebenfalls Fortschritte im Beitrittsprozess.

Verhandlungsrunde zum Eisenbahner-KV endete ohne Ergebnis

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 55.000 Beschäftigten bei den österreichischen Eisenbahnen sind am Mittwoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeberseite ortete in der dritten Verhandlungsrunde einen "massiven Rückschritt gegenüber der konstruktiven ersten beiden Runden", wie es in einer Stellungnahme gegenüber der APA hieß. Die Gewerkschaft vida wiederum kritisierte eine "fehlende Bereitschaft zu fairen Lösungen".

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red