Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

Trump verteidigt Iran-Krieg trotz Wahlniederlage

Washington - US-Präsident Donald Trump hat eingeräumt, dass die durch den Iran-Krieg gestiegenen Spritpreise ein Grund für die Niederlage seiner Republikaner bei den Parlamentswahlen waren. Er halte die Einschätzung seines Vizepräsidenten J.D. Vance, der den Krieg als Grund für die Wahlniederlage bezeichnet hatte, für weitgehend zutreffend, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Der Krieg habe die Preise kurzfristig "ein wenig" in die Höhe getrieben.

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Am Mittwochnachmittag sind der Polizei in Niederösterreich zwei weitere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten gemeldet worden, betroffen waren neuerlich die Bezirke Melk und Bruck an der Leitha. Damit stieg die Zahl österreichweit auf insgesamt 17 Anzeigen. In Wien gibt es einen ersten Verdacht, im Linzer Frackviertel hatten eine Großmutter und ihr neunjähriger Enkel in einem Schokoriegel einen drei bis vier Zentimeter langen Nagel entdeckt, so die Exekutive.

Mordalarm in Wien: Mann lag leblos auf Straße

Wien - Mordalarm in Wien: Ein 35-jähriger Mann wurde am frühen Mittwochnachmittag auf einer Straße in Wien-Meidling leblos aufgefunden. Eine Reanimation scheiterte, teilte Polizeisprecherin Julia Schick mit. Aufgrund der Art der Verletzungen geht die Exekutive von einem Gewaltverbrechen aus. Einer Sprecherin zufolge wurde die Polizei gegen 13.45 Uhr alarmiert. Zum Tatort wollte sie keine genaueren Angaben machen. Die Untersuchung war noch im Gange.

Prozess gegen Ren� Benko wird fortgesetzt

Innsbruck/Österreich - Der Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida wird am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt. Es könnte ein Urteil fallen, als gesichert gilt das allerdings nicht. Der Richter hatte am Ende des ersten Prozesstages am Mittwoch erklärt, dass allenfalls noch kommende Woche verhandelt werden könnte, sollten am Donnerstag Beweisanträge gestellt werden.

Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - In Frankreich rufen die Gewerkschaften für Donnerstag zu erneuten Demonstrationen für höhere Löhne und gegen Sozialkürzungen auf und mobilisieren für einen Generalstreik. Unterstützt wird der Protestaufruf von der Gelbwestenbewegung und Schüler- und Studentenorganisationen. Erneut rechnen die Behörden mit mehreren hunderttausend Teilnehmern. Ein großes Polizeiaufgebot soll Ausschreitungen wie Mitte Oktober verhindern.

Zehn Jahre Haft für Vater nach Misshandlung seiner Söhne

Wien - Weil er seine mittlerweile zwölf, 15 und 17 Jahre alten Söhne seit 2020 regelmäßig schwer misshandelt haben soll, ist ein 42-jähriger Familienvater am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Er wurde am Mittwochabend wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende eines Schöffensenats sprach in der Urteilsverkündung von "krassen Übergriffen". Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Herzog lotet nach israelischer Parlamentswahl Mehrheiten aus

Jerusalem - Nach Übergabe der amtlichen Endergebnisse der Wahl in Israel hat Präsident Yitzhak Herzog am Mittwoch Konsultationen zur Regierungsbildung aufgenommen. Bis Donnerstagabend kommen Repräsentanten aller Parteien zu Gesprächen in seine Residenz in Jerusalem. "Ich beabsichtige, offene, freimütige und durchaus kritische Gespräche mit den Vertretern der Fraktionen zu führen", sagte Herzog nach Erhalt der offiziellen Wahlergebnisse. Dabei werde er auch "schwierige Fragen stellen".

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red