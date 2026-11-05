Ukraine und USA bereiten Treffen mit Russland vor

Madrid - Am Rande eines Besuchs in Madrid hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit US-Vertretern die kommende Gesprächsrunde mit Russland in Abu Dhabi vorbereitet. Selenskyj telefonierte nach eigenen Angaben mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner. Der Gesprächsprozess müsse vorangehen, um den Krieg rasch zu beenden, sagte Selenskyj nach Angaben seines Amtes in Kiew.

Bayerns Vize-Landeschef Aiwanger tot in Hotel aufgefunden

Berlin/München - Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist tot. Der 55-Jährige wurde am Mittwochabend tot in einem Berliner Hotelzimmer entdeckt, teilten die Behörden mit. Staatsanwaltschaft und die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die deutsche Politik reagierte schockiert. Von AfD-Chefin Alice Weidel bis zum grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Cem Özdemir, gab es Beileidsbekundungen.

Trump nach Wahldebakel unter Druck von Republikanern

Washington - Nach der schweren Niederlage der Republikaner bei den US-Zwischenwahlen ist Präsident Donald Trump am Mittwoch unter Druck aus den eigenen Reihen geraten. Republikanische Verbündete und Strategen forderten ihn auf, seinen Kurs zu ändern, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Kongress errungen hatten und von ihm unterstützte Kandidaten bei wichtigen Wahlen verloren hatten. Auch Vizepräsident JD Vance ging offen auf Distanz zu Trump.

Prozess gegen Ren� Benko wird fortgesetzt

Innsbruck/Österreich - Der Prozess gegen den gestrauchelten früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida wird am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt. Es könnte ein Urteil fallen, als gesichert gilt das allerdings nicht. Der Richter hatte am Ende des ersten Prozesstages am Mittwoch erklärt, dass allenfalls noch kommende Woche verhandelt werden könnte, sollten am Donnerstag Beweisanträge gestellt werden.

Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - In Frankreich rufen die Gewerkschaften für Donnerstag zu erneuten Demonstrationen für höhere Löhne und gegen Sozialkürzungen auf und mobilisieren für einen Generalstreik. Unterstützt wird der Protestaufruf von der Gelbwestenbewegung und Schüler- und Studentenorganisationen. Erneut rechnen die Behörden mit mehreren hunderttausend Teilnehmern. Ein großes Polizeiaufgebot soll Ausschreitungen wie Mitte Oktober verhindern.

Herzog lotet nach israelischer Parlamentswahl Mehrheiten aus

Jerusalem - Nach Übergabe der amtlichen Endergebnisse der Wahl in Israel hat Präsident Yitzhak Herzog am Mittwoch Konsultationen zur Regierungsbildung aufgenommen. Bis Donnerstagabend kommen Repräsentanten aller Parteien zu Gesprächen in seine Residenz in Jerusalem. "Ich beabsichtige, offene, freimütige und durchaus kritische Gespräche mit den Vertretern der Fraktionen zu führen", sagte Herzog nach Erhalt der offiziellen Wahlergebnisse. Dabei werde er auch "schwierige Fragen stellen".

Zehn Jahre Haft für Vater nach Misshandlung seiner Söhne

Wien - Weil er seine mittlerweile zwölf, 15 und 17 Jahre alten Söhne seit 2020 regelmäßig schwer misshandelt haben soll, ist ein 42-jähriger Familienvater am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Er wurde am Mittwochabend wegen fortgesetzter Gewaltausübung zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Vorsitzende eines Schöffensenats sprach in der Urteilsverkündung von "krassen Übergriffen". Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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red