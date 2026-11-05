Festnahme nach Mordalarm in Wien-Meidling

Wien - Ein 51-Jähriger soll in einer Wiener Wohnung einen 35-Jährigen so schwer verletzt haben, dass der Jüngere wenig später starb. Das Opfer war Mittwochnachmittag mit einer schweren Wunde am Hals und regungslos auf einer Straße in Meidling gefunden worden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Schon kurz darauf wurde in der näheren Umgebung ein Verdächtiger angehalten. Er hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Donnerstag.

Neusiedler See-Wasserstand auf neuem Tiefstwert

Neusiedl am See - Der Wasserstand des Neusiedler Sees hat am Donnerstag mit 114,891 Meter über Adria einen neuen Tiefstwert seit 1965 erreicht. Zuletzt war der Wasserstand 2022 auf ähnlichem Niveau, lag damals jedoch einen Zentimeter darüber (114,9 Meter über Adria). Im Vorjahr stand das Wasser im See zur selben Zeit rund 40 Zentimeter höher. Ein halber Meter fehlt auf das langjährige Mittel und fast ein Meter auf den Höchstwert aus 2014.

Halloween-Süßigkeiten von Kindern teils selbst manipuliert

Wien - Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der "SOKO Treat" bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Melania Trump empfängt Vertreter Russlands und der Ukraine

Washington - Wenige Tage vor neuen Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi empfängt US-First-Lady Melania Trump am Donnerstag Vertreter Moskaus und Kiews im Weißen Haus. Die Frau von US-Präsident Donald Trump werde Entsandte "Russlands und der Ukraine, zweier Nationen, die sich im Krieg befinden, persönlich im Weißen Haus zusammenbringen", kündigte ihr Büro an. Zu dem Treffen werden Kreml-Berater Kirill Dmitrijew und die Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine und Russlands erwartet.

Bayerns Vize-Landeschef Aiwanger tot in Hotel aufgefunden

Berlin/München - Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist tot. Der 55-Jährige wurde am Mittwochabend tot in einem Berliner Hotelzimmer entdeckt, teilten die Behörden mit. Staatsanwaltschaft und die Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die deutsche Politik reagierte schockiert. Von AfD-Chefin Alice Weidel bis zum grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Cem Özdemir, gab es Beileidsbekundungen.

Schutzzone Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf verlängert

Wien - Die Schutzzone im Fritz-Imhoff-Park in Wien-Mariahilf und das Alkoholverbot am Westbahnhof werden um sechs Monate verlängert. Das gaben die Stadt Wien und die Landespolizeidirektion am Donnerstag bekannt. Die mit Beginn 8. Mai getroffenen Maßnahmen entlang der Achse Westbahnhof - U6 Gumpendorfer Straße hätten gewirkt. Rund um die U-Bahnstation Gumpendorfer Straße selbst sei der Suchtgifthandel "aber noch nicht ausreichend zurückgedrängt", hieß es.

Meghans Halbbruder im Visier der philippinischen Ermittler

Manila/London - Die Ermittlungen im Fall um den Vater von Herzogin Meghan weiten sich aus: Nach Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen Thomas Markle (82) ist auch dessen Sohn ins Visier der philippinischen Ermittler geraten. Thomas Markle Jr., Halbbruder von Meghan, könnte den Behörden zufolge in die mutmaßlichen Straftaten verwickelt sein, sagte Innenminister Juanito Victor Remulla in Manila und verwies auf Zeugenaussagen. Er werde bisher aber nicht als Verdächtiger geführt.

Iran berichtet von brennenden Schiffen in Straße von Hormuz

Teheran - In der Straße von Hormuz sind nach iranischen Angaben erneut Schiffe in Brand geraten. Zwei Tanker und ein Schlepper seien in der Nacht von den Zwischenfällen betroffen gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Iranischen Revolutionsgarden. Ein Tanker sei auf eine Mine aufgefahren, hieß es. Zur Ursache des Brandes auf dem zweiten Tanker gab es in dem Bericht keine Informationen.

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red