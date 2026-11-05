Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Wien/Rom/Helsinki - Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstagvormittag Bombendrohungen eingegangen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen, die ihren Ausgangs- oder Endpunkt auf italienischen Flughäfen hatten. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA musste auch eine Maschine in Wien unvorhergesehen landen. Es handelte sich um einen Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war.

Zweiter Tag im Benko-Prozess gestartet

Innsbruck/Österreich - Der Prozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida ist Donnerstagvormittag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt worden. Unter anderem waren noch weitere Zeugen geladen, zudem werden Protokolle verlesen. Am späteren Nachmittag dürfte ein Urteil fallen.

Festnahme nach Mordalarm in Wien-Meidling

Wien - Ein 51-Jähriger soll in einer Wiener Wohnung einen 35-Jährigen so schwer verletzt haben, dass der Jüngere wenig später starb. Das Opfer war Mittwochnachmittag mit einer Stichwunde am Hals regungslos auf einer Straße in Meidling gefunden worden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Kurz darauf wurde in der näheren Umgebung ein Verdächtiger angehalten. Er hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt und wurde festgenommen, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Donnerstag.

Reformen: Landeshauptleute fordern rascheres Vorgehen

Bregenz - Die Länder wollen den Bund bei der zweitägigen Landeshauptleutekonferenz in Mellau (Bregenzerwald) am Donnerstag und Freitag zu mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten drängen und Fortschritte bei der geplanten Reformpartnerschaft erzielen. Auf dem Programm stehen weiters die Flugabgabe und der Umgang mit straftätigen Kinder. Zudem sprach sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als Vorsitzender für eine rasche Umsetzung der Wehrdienstreform aus.

Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - Zum Auftakt eines neuen Protesttags in Frankreich haben Oberstufenschülerinnen und -schüler in mehreren Städten erneut Barrikaden aus Mülltonnen vor ihren Schulen errichtet. In mehreren Fällen griff die Polizei ein, um die Blockaden aufzulösen. In Paris setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Infolge des Streikaufrufs zahlreicher Gewerkschaften kam es im Regionalverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen.

Halloween-Süßigkeiten von Kindern teils selbst manipuliert

Wien - Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der "SOKO Treat" bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Neusiedler See-Wasserstand auf neuem Tiefstwert

Neusiedl am See - Der Wasserstand des Neusiedler Sees hat am Donnerstag mit 114,891 Meter über Adria einen neuen Tiefstwert seit 1965 erreicht. Zuletzt war der Wasserstand 2022 auf ähnlichem Niveau, lag damals jedoch einen Zentimeter darüber (114,9 Meter über Adria). Im Vorjahr stand das Wasser im See zur selben Zeit rund 40 Zentimeter höher. Ein halber Meter fehlt auf das langjährige Mittel und fast ein Meter auf den Höchstwert aus 2014.

Sondierungen zur Regierungsbildung in Israel fortgesetzt

Tel Aviv - Der israelische Präsident Yitzhak Herzog setzt seine Beratungen mit Vertretern der Parteien über eine Regierungsbildung fort. Während die ultraorthodoxe Gruppe Vereinigte Tora-Judentum keine Empfehlung für einen Regierungschef aussprach, empfahl die rechtsextreme Partei Otzma Yehudit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu für die Regierungsbildung. Die Demokraten und die arabische Raam-Fraktion hingegen sprachen sich für Ex-Militärchef Gadi Eisenkot aus.

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red