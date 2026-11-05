Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Wien/Rom/Helsinki - Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstag Bombendrohungen ausgesprochen worden. Betroffen war auch der Wiener Airport in Schwechat, wo per E-Mail eine abstrakte Drohung gegen vier Flüge von und nach Wien eingegangen war, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage mit. Ein Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war, musste nach einer weiteren Drohung in Wien zwischenlanden. Bisher erwies sich keine Drohung als echt.

Zweiter Tag im Benko-Prozess gestartet

Innsbruck/Österreich - Der Prozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida ist Donnerstagvormittag am Landesgericht Innsbruck fortgesetzt worden. Unter anderem waren noch weitere Zeugen geladen, zudem werden Protokolle verlesen. Am späteren Nachmittag dürfte ein Urteil fallen.

Festnahme nach Mordalarm in Wien-Meidling

Wien - Ein 51-Jähriger soll in einer Wiener Wohnung einen 35-Jährigen so schwer verletzt haben, dass der Jüngere wenig später starb. Das Opfer war Mittwochnachmittag mit einer Stichwunde am Hals regungslos auf einer Straße in Meidling gefunden worden, Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Kurz darauf wurde in der näheren Umgebung ein Verdächtiger angehalten. Er hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt und wurde festgenommen, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Donnerstag.

Ronaldo beendet nach 23 Jahren Karriere in Portugals Team

Lissabon - Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat seine Karriere im portugiesischen Nationalteam mit einem emotionalen Video beendet. Gut einen Monat nach dem Eklat um seine Abreise aus dem Camp der Nationalmannschaft gab der 41-jährige Stürmer am Donnerstag seinen endgültigen Abschied bekannt. "An die Menschen Portugals: Der Tag ist für mich gekommen, das Trikot unseres Nationalteams mit der Nummer 7 zurückzugeben", sagte Ronaldo, untermalt von Musik zu Bildern seiner langen Laufbahn.

Russland: Sieben Tote bei Angriffen auf Busse in Luhansk

Moskau - In der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine sind am Donnerstag laut örtlichen Behörden bei zwei Angriffen auf Busse sieben Menschen getötet worden. 14 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche. Russland griff unterdessen nach eigenen Angaben ein Logistikzentrum des Postdienstleisters Nova Poshta in der ukrainischen Region Charkiw, ein Kraftwerk in Dnipropetrowsk sowie ein Frachtschiff im Schwarzen Meer an.

Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - Zum Auftakt eines neuen Protesttags in Frankreich haben Oberstufenschülerinnen und -schüler in mehreren Städten erneut Barrikaden aus Mülltonnen vor ihren Schulen errichtet. In mehreren Fällen griff die Polizei ein, um die Blockaden aufzulösen. In Paris setzten die Sicherheitskräfte Tränengas ein. Infolge des Streikaufrufs zahlreicher Gewerkschaften kam es im Regionalverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen.

Halloween-Süßigkeiten von Kindern teils selbst manipuliert

Wien/St. Pölten - Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der "SOKO Treat" bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Batteriebrände: 2,66 Mrd. Euro Schaden pro Jahr in der EU

Wien - Durch Batterien verursachte Brände haben in der EU-Abfallwirtschaft 2025 rund 2,66 Mrd. Euro Schaden angerichtet. EU-weit kommt es täglich zu etwa 30 Brandfällen in Entsorgungsbetrieben, geht aus Angaben des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) hervor. Der Verband fordert rasche Maßnahmen auf EU-Ebene, darunter einen Präventionsfonds und ein Pfandsystem für Batterien.

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red