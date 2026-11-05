Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Wien/Rom/Helsinki - Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstag Bombendrohungen ausgesprochen worden. Betroffen war auch der Wiener Airport in Schwechat, wo per E-Mail eine abstrakte Drohung gegen vier Flüge von und nach Wien eingegangen war, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage mit. Ein Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war, musste nach einer weiteren Drohung in Wien zwischenlanden. Bisher erwies sich keine Drohung als echt.

Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - Der soziale Unmut in Frankreich hält an: Erneut gingen am Donnerstag landesweit Schüler, Studierende und Arbeitnehmer auf die Straße, um bessere Lernbedingungen und höhere Gehälter zu fordern. Nach Angaben aus dem Innenministerium beteiligten sich gegen 13.00 Uhr landesweit rund 270.000 Menschen an den Protesten. Die Gewerkschaften meldeten eine ähnlich hohe Teilnehmerzahl. Das Innenministerium kündigte den Einsatz von 70.000 Sicherheitskräften an.

Benko-Prozess: Urteil steht bevor

Innsbruck/Österreich - Im Prozess gegen Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida steht Donnerstagnachmittag am Landesgericht Innsbruck ein Urteil unmittelbar bevor. Die Oberstaatsanwältin erklärte in ihrem Schlussplädoyer, Benko habe einen "klassischen Betrug" begangen, indem er der Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner durch eine "wahrheitswidrige Garantieerklärung" 5 Mio. Euro an "frischem Kapital" herausgelockt habe.

Reformen: Landeshauptleute fordern rascheres Vorgehen

Bregenz - Die Länder wollen den Bund bei der zweitägigen Landeshauptleutekonferenz in Mellau (Bregenzerwald) am Donnerstag und Freitag zu mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten drängen und Fortschritte bei der geplanten Reformpartnerschaft erzielen. Auf dem Programm stehen weiters die Flugabgabe und der Umgang mit straftätigen Kindern. Zudem sprach sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) als Vorsitzender für eine rasche Umsetzung der Wehrdienstreform aus.

Batteriebrände: 2,66 Mrd. Euro Schaden pro Jahr in der EU

Wien - Durch Batterien verursachte Brände haben in der EU-Abfallwirtschaft 2025 rund 2,66 Mrd. Euro Schaden angerichtet. EU-weit kommt es täglich zu etwa 30 Brandfällen in Entsorgungsbetrieben, geht aus Angaben des Verbandes Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) hervor. Der Verband fordert rasche Maßnahmen auf EU-Ebene, darunter einen Präventionsfonds und ein Pfandsystem für Batterien.

Prozess nach tödlichem Felssturz in Steyr: Schuldsprüche

Steyr - Im Prozess nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023 mit zwei Toten sind am Donnerstag beide Angeklagte zu je vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen zu 10.440 Euro (Seniorchef) bzw. 17.100 Euro (Geologe) verurteilt worden. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Seniorchef eines Kärntner Sprengunternehmens, dessen Sohn bei dem Unfall starb, sowie der Geologe mussten sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Beide hatten sich nicht schuldig bekannt.

EU-Kommission will KI-Infrastruktur in Schulen ausbauen

Brüssel/EU-weit - Die EU-Kommission will Künstliche Intelligenz (KI) besser in Schulen integrieren. Das hat die EU-Kommission am Donnerstag bei der Präsentation ihres "Education and Skills"-Pakets betont. Künftig sollen vertrauenswürdige europäische KI-Tools Schulen zur Verfügung stehen sowie ein eigenes KI-Kompetenzzertifikat eingeführt werden. Das Paket sieht zudem Schulallianzen sowie Maßnahmen gegen den Lehrermangel vor.

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red