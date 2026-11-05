Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - Bei landesweiten Protesten und einem Streik im öffentlichen Dienst ist es am Donnerstag in Frankreich zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Während die Kundgebungen überwiegend friedlich verliefen, gab es in Paris und Lyon Ausschreitungen. Das Innenministerium teilte mit, landesweit hätten sich 270.000 Menschen an den Aktionen beteiligt, die Hauptstadt nicht mitgerechnet. Die Proteste gelten als Herausforderung für Präsident Emmanuel Macron.

Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Wien/Rom/Helsinki - Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstag Bombendrohungen ausgesprochen worden. Betroffen war auch der Wiener Airport in Schwechat, wo per E-Mail eine abstrakte Drohung gegen vier Flüge von und nach Wien eingegangen war, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage mit. Ein Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war, musste nach einer weiteren Drohung in Wien zwischenlanden. Bisher erwies sich keine Drohung als echt.

Benko-Prozess: Urteil steht bevor

Innsbruck/Österreich - Im Prozess gegen Signa-Gründer Ren� Benko wegen des Verdachts des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida steht Donnerstagnachmittag am Landesgericht Innsbruck ein Urteil bevor. Die Oberstaatsanwältin erklärte in ihrem Schlussplädoyer, Benko habe einen "klassischen Betrug" begangen, indem er der Familienstiftung von Hans Peter Haselsteiner 5 Mio. Euro an "frischem Kapital" herausgelockt habe. Benko-Anwalt Wess sprach hingegen von einem "Mord ohne Leiche".

Halloween-Süßigkeiten von Kindern teils selbst manipuliert

Wien/St. Pölten - Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der "SOKO Treat" bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Regierungsbildung in Israel: Mehr Unterstützung für Eisenkot

Tel Aviv - Der israelische Oppositionskandidat Gadi Eisenkot bekommt nach der Parlamentswahl im Land die meisten Empfehlungen für den Auftrag zur Regierungsbildung. Auch die arabisch geprägte Vereinte Liste teilte nach Medienberichten mit, sie unterstütze eine Kandidatur des Ex-Militärchefs einstimmig. Damit sprechen sich 67 von 120 Abgeordneten im Parlament für den 66 Jahre alten Vorsitzenden der Mitte-Partei Yashar aus. Eine von Eisenkot geführte Regierung ist keinesfalls sicher.

Prozess nach tödlichem Felssturz in Steyr: Schuldsprüche

Steyr - Im Prozess nach einem Felssturz im Steyrer Stadtteil Unterhimmel 2023 mit zwei Toten sind am Donnerstag beide Angeklagte zu je vier Monaten bedingter Haft und Geldstrafen zu 10.440 Euro (Seniorchef) bzw. 17.100 Euro (Geologe) verurteilt worden. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Der Seniorchef eines Kärntner Sprengunternehmens, dessen Sohn bei dem Unfall starb, sowie der Geologe mussten sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Beide hatten sich nicht schuldig bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red