Neuer Protesttag in Frankreich

Paris - Bei landesweiten Protesten und einem Streik im öffentlichen Dienst ist es am Donnerstag in Frankreich zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Während die Kundgebungen überwiegend friedlich verliefen, gab es in Paris und Lyon Ausschreitungen. Das Innenministerium teilte mit, landesweit hätten sich 270.000 Menschen an den Aktionen beteiligt, die Hauptstadt nicht mitgerechnet. Die Proteste gelten als Herausforderung für Präsident Emmanuel Macron.

US-Senatsrennen in Alaska und Mississippi weiter offen

Washington - Zwei Tage nach den Kongresswahlen in den USA ist das Rennen um zwei Senatssitze in Alaska und Mississippi weiter nicht entschieden. Präsident Donald Trump forderte am Donnerstag, dem republikanischen Senator Dan Sullivan in Alaska die Stimmen eines gleichnamigen Gegenkandidaten zuzuschlagen - Trump wirft den Demokraten vor, den "falschen" Sullivan zur "Wählertäuschung" aufgestellt zu haben. Der Neuzuschnitt von Wahlkreisen zahlte sich für die Republikaner nicht wirklich aus.

Keine Anzeichen für Fremdverschulden bei Aiwangers Tod

Berlin/München - Der bayerische Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger ist nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ohne Fremdverschulden gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin nach der bisherigen rechtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams mit, die nach Angaben eines Sprechers Donnerstagvormittag erfolgte. "Die Obduktion hat Hinweise gegeben darauf, dass letztlich ein natürlicher Tod vorliegt", sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Michael Petzold.

Halloween-Süßigkeiten von Kindern teils selbst manipuliert

Wien/St. Pölten - Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der "SOKO Treat" bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Kremlunterhändler Dmitrijew spricht im Weißen Haus

Washington - Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew hat auf Einladung von First Lady Melania Trump im Weißen Haus gesprochen. Im Namen von Russlands Präsident Wladimir Putin bedankte er sich bei ihr für ihre "herausragende humanitäre Rolle" bei der Vermittlung einer Waffenruhe in der russisch besetzten Frontstadt Oleschky. Die Feuerpause hatte vergangene Woche von Dienstag bis Sonntagabend gegolten - Russland und die Ukraine hatten sich bereits mehrfach bei der First Lady dafür bedankt.

Regierungsbildung in Israel: Mehr Unterstützung für Eisenkot

Tel Aviv - Der israelische Oppositionskandidat Gadi Eisenkot bekommt nach der Parlamentswahl im Land die meisten Empfehlungen für den Auftrag zur Regierungsbildung. Auch die arabisch geprägte Vereinte Liste teilte nach Medienberichten mit, sie unterstütze eine Kandidatur des Ex-Militärchefs einstimmig. Damit sprechen sich 67 von 120 Abgeordneten im Parlament für den 66 Jahre alten Vorsitzenden der Mitte-Partei Yashar aus. Eine von Eisenkot geführte Regierung ist keinesfalls sicher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red