Benko wegen Betrugs zu zwei Jahren Zusatzstrafe verurteilt

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Strafe wird zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet. Von einem neuen Vorwurf der betrügerischen Krida wurde der 49-jährige Tiroler hingegen freigesprochen.

448 Festnahmen und wieder Gewalt bei Protesten in Frankreich

Paris - Die Massenproteste in Frankreich sind erneut von Angriffen auf Einsatzkräfte und Brandstiftungen begleitet worden. Landesweit gab es 448 Festnahmen, 53 Polizeibeamte wurden verletzt und es gab 86 Brandstiftungen. In Rennes, Marseille, Nantes, Lyon, Bordeaux und Straßburg hätten Gruppen von Radikalen und Linksextremisten Polizisten mit Wurfgeschossen und Feuerwerkskörpern angegriffen und versucht, in die Stadtzentren vorzudringen, teilte das Innenministerium am Abend mit.

Papst beginnt Reise durch Südamerika

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. beginnt am Freitag eine zwölftägige Reise nach Südamerika, die bisher längste Auslandsreise seit seiner Wahl im vergangenen Jahr. Erste Station ist Uruguay, wo das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend (MEZ) erwartet wird. Weitere Ziele sind Argentinien sowie Peru, wo der Papst mehr als 20 Jahre als Missionar für die Augustiner und dann als Bischof verbrachte. Der gebürtige US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Mellau - In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

Melania Trump wirbt bei Russen und Ukrainern für Frieden

Washington - US-First-Lady Melania Trump hat am Donnerstag im Weißen Haus Vertreter Russlands und der Ukraine empfangen und beide Seiten aufgerufen, die "Menschlichkeit über den Krieg" zu stellen. Unter den Teilnehmern des seltenen direkten Treffens war Kirill Dmitrijew, der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die US-Regierung verstärkt damit ihre Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Für den 10. und 11. November sind trilaterale Gespräche geplant.

Meinl-Reisinger trifft in Kanada Amtskollegin Anand

Ottawa/Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist am Freitag in Kanada zu Besuch. In der Hauptstadt Ottawa sind Treffen mit ihrer Amtskollegin Anita Anand und Transportminister Steven MacKinnon geplant. Im Zentrum stehen laut Außenministerium "die Partnerschaft zwischen Kanada und der EU für mehr Sicherheit und mehr Wohlstand, die Kooperation in multilateralen Fragen und bei der Verteidigung der internationalen Ordnung sowie die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen".

Deutsche mit über 3.000 Vogelspinnen in Lima festgenommen

Lima - Auf dem internationalen Flughafen von Lima haben die peruanischen Behörden nach eigenen Angaben mehr als 3.000 Vogelspinnen im Gepäck zweier deutscher Staatsangehöriger sowie eines Polen sichergestellt. Die Reise sollte nach Deutschland gehen. Die Reisenden wurden vorläufig festgenommen, wie die peruanische Regierung mitteilt.

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red