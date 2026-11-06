Trump traf Kreml-Unterhändler und sagt "großen" Deal voraus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Das sagte er auf eine entsprechende Frage einer Reporterin im Weißen Haus. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. "Es wird ein großes Abkommen sein", betonte er. "Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte."

Melania Trump wirbt bei Russen und Ukrainern für Frieden

Washington - US-First-Lady Melania Trump hat am Donnerstag im Weißen Haus Vertreter Russlands und der Ukraine empfangen und beide Seiten aufgerufen, die "Menschlichkeit über den Krieg" zu stellen. Unter den Teilnehmern des seltenen direkten Treffens war Kirill Dmitrijew, der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die US-Regierung verstärkt damit ihre Bemühungen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Für den 10. und 11. November sind trilaterale Gespräche geplant.

Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Wien/Rom/Helsinki - Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstag Bombendrohungen ausgesprochen worden. Betroffen war auch der Wiener Airport in Schwechat, wo per E-Mail eine abstrakte Drohung gegen vier Flüge von und nach Wien eingegangen war, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl auf APA-Anfrage mit. Ein Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war, musste nach einer weiteren Drohung in Wien zwischenlanden. Bisher erwies sich keine Drohung als echt.

Knapp 600.000 Menschen protestieren in Frankreich

Paris - Der soziale Unmut in Frankreich hat am Donnerstag erneut zu Massenkundgebungen geführt. Nach Angaben des Innenministeriums demonstrierten landesweit 575.000 Menschen für höhere Löhne und bessere Bedingungen an Schulen und Universitäten. Die Gewerkschaft CGT sprach von 1,6 Millionen Teilnehmern. Am Rande der Kundgebungen kam es in mehreren Städten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Bis 18.00 Uhr wurden landesweit 448 Menschen festgenommen und 53 Sicherheitskräfte verletzt.

Benko wegen Betrugs zu zwei Jahren Zusatzstrafe verurteilt

Innsbruck/Österreich - Signa-Gründer Ren� Benko ist am Donnerstag am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Die Strafe wird zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet. Von einem neuen Vorwurf der betrügerischen Krida wurde der 49-jährige Tiroler hingegen freigesprochen.

Herzog plant Regierungsbildungsauftrag in Israel für Sonntag

Tel Aviv - Der israelische Präsident Yitzhak Herzog will am Sonntag bekanntgeben, wem er nach der Parlamentswahl den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen will. "Ich beabsichtige, an diesem Sonntag einem Mitglied der Knesset den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen", sagte Herzog in einem am Donnerstag veröffentlichten Video. Der Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot gilt als Favorit für den Auftrag zur Regierungsbildung.

Papst beginnt Reise durch Südamerika

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. beginnt am Freitag eine zwölftägige Reise nach Südamerika, die bisher längste Auslandsreise seit seiner Wahl im vergangenen Jahr. Erste Station ist Uruguay, wo das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend (MEZ) erwartet wird. Weitere Ziele sind Argentinien sowie Peru, wo der Papst mehr als 20 Jahre als Missionar für die Augustiner und dann als Bischof verbrachte. Der gebürtige US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Mellau - In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

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red