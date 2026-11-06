Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Mellau - In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

Trump traf Kreml-Unterhändler und sagt "großen" Deal voraus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew in Washington getroffen. Das sagte er auf eine entsprechende Frage einer Reporterin im Weißen Haus. Details zu den Gesprächsinhalten nannte er nicht, legte aber nahe, dass es ein Abkommen zum Ukraine-Krieg geben werde. "Es wird ein großes Abkommen sein", betonte er. "Es wird mehr als nur die Ukraine betreffen, und ich könnte sogar sagen, dass es ganz Europa betreffen könnte."

Neue russische Angriffe auf Ukraine

Sumy - Russische Luftstreitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge ein Kraftwerk nahe der ukrainischen Stadt Sumy bombardiert. Auch eine Militärbrigade in der Region Saporischschja sei angegriffen worden. Das russische Verteidigungsministerium vermeldete zudem einen Angriff auf eine Energieanlage in der Hauptstadtregion Kiew sowie auf ein Frachtschiff im Hafen von Odessa.

SPÖ verlor unter Babler eine halbe Mio. Wähler

Wien - Die SPÖ hat in der kurz vor dem Ende stehenden Ära von Parteichef Andreas Babler hochgerechnet in Umfragen rund eine halbe Mio. Wähler verloren. Gewandert sind diese vor allem in Richtung der Grünen (145.000) und der FPÖ (110.000), zeigt eine Auswertung des Meinungsforschungsinstituts OGM. KPÖ (65.000), NEOS (60.000) und ÖVP (55.000) räumten in einem etwa ähnlichen Ausmaß SPÖ-Stimmen ab, 65.000 Ex-SPÖ-Wähler würden gar nicht mehr zur Urne schreiten.

Papst begann Reise durch Südamerika

Vatikanstadt - Papst Leo XIV. ist am Freitag zu einer zwölftägigen Reise nach Südamerika aufgebrochen, seiner bisher längsten Auslandsreise. Erste Station ist Uruguay, wo das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend (MEZ) von Präsident Yamandu Orsi empfangen wird. Weitere Ziele sind Argentinien sowie Peru, wo der Papst mehr als 20 Jahre als Missionar für die Augustiner und dann als Bischof verbrachte. Der US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Stocker trifft Chinas Staatschef Xi Jinping

Wien - Gespräche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang in Peking bilden den politischen Höhepunkt des Arbeitsbesuchs von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in der Volksrepublik. Stocker ist am Freitag in der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren von seinem Amtskollegen Li empfangen worden. Am Nachmittag (Ortszeit) trifft Stocker dann Staats- und Parteichef Xi Jinping zu einem Arbeitsgespräch.

Meinl-Reisinger trifft in Kanada Amtskollegin Anand

Ottawa/Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist am Freitag in Kanada zu Besuch. In der Hauptstadt Ottawa sind Treffen mit ihrer Amtskollegin Anita Anand und Transportminister Steven MacKinnon geplant. Im Zentrum stehen laut Außenministerium "die Partnerschaft zwischen Kanada und der EU für mehr Sicherheit und mehr Wohlstand, die Kooperation in multilateralen Fragen und bei der Verteidigung der internationalen Ordnung sowie die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen".

Hausdurchsuchungen bei Islamismus-Schwerpunkt

Wien - Bei einem bundesweit koordinierten "Joint Action Day" zur Bekämpfung des islamistischen Extremismus und Terrorismus hat die Exekutive am Mittwoch neun Hausdurchsuchungen und 17 Einvernahmen durchgeführt, teilte das Innenministerium in einer Aussendung mit. Unter anderem wurden in Niederösterreich zwei vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. In 28 österreichischen Justizanstalten kam es zur Durchsuchung von 235 Räumen und 334 Inhaftierten.

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red