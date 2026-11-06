Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Mellau - In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

Mattle für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern

Innsbruck/Österreich - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) lässt mit einem Vorstoß aufhorchen, der nicht im Einklang mit der Linie der Bundes-ÖVP steht. Er spreche sich für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern aus, erklärte Mattle am Freitag gegenüber der APA. Wer gerechtfertigt nach Tirol bzw. Österreich komme, der müsse "einen Beitrag leisten und arbeiten - ab dem ersten Tag", erklärte Mattle und forderte eine "Debatte über die Öffnung des Arbeitsmarktes."

2026 überspringt fast sicher 1,5-Grad-Marke

Bonn - Das Jahr 2026 wird nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus fast sicher die Marke von 1,5 Grad globaler Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit überspringen. Dies wäre das zweite Mal nach 2024, wie der Dienst am Freitag mitteilte - als offiziell gerissen gilt das Ziel erst im mehrjährigen Durchschnitt. Die Weltgemeinschaft wollte die Erderwärmung eigentlich auf 1,5 Grad begrenzen, um die katastrophalsten Folgen der Klimakrise abzuwenden.

Ermittlungen nach falschen Bombendrohungen in der Luftfahrt

Schwechat - Im Fall der am Donnerstag an den Flughafen Wien in Schwechat gesendeten Droh-E-Mails waren am Freitag weiter Ermittlungen im Gange. Geführt wurden die Erhebungen von Spezialisten des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Niederösterreich, hieß es seitens der Landespolizeidirektion auf Anfrage. Ansonsten hielten sich die Behörden zu der Causa bedeckt - auch aufgrund der Gefahr möglicher Nachahmungstäter.

Halloween-Süßigkeiten - Sieben Fälle geklärt

Wien/Österreich - Die Polizei hat drei weitere Fälle geklärt, in denen Halloween-Süßigkeiten mit Metallgegenständen präpariert worden sind. Auch diesmal dürften Kinder die Naschereien selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen.

SPÖ verlor unter Babler eine halbe Mio. Wähler

Wien - Die SPÖ hat in der kurz vor dem Ende stehenden Ära von Parteichef Andreas Babler hochgerechnet in Umfragen rund eine halbe Mio. Wähler verloren. Gewandert sind diese vor allem in Richtung der Grünen (145.000) und der FPÖ (110.000), zeigt eine Auswertung des Meinungsforschungsinstituts OGM. KPÖ (65.000), NEOS (60.000) und ÖVP (55.000) räumten in einem etwa ähnlichen Ausmaß SPÖ-Stimmen ab, 65.000 Ex-SPÖ-Wähler würden gar nicht mehr zur Urne schreiten.

Meinl-Reisinger trifft in Kanada Amtskollegin Anand

Ottawa/Wien/EU-weit - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ist am Freitag in Kanada zu Gast. In der Hauptstadt Ottawa sind gegen Mittag (Ortszeit/Nachmittag MEZ) Treffen mit ihrer Amtskollegin Anita Anand und Transportminister Steven MacKinnon geplant. Im Zentrum stehe "die Partnerschaft zwischen Kanada und der EU für mehr Sicherheit und mehr Wohlstand", wurde seitens des Außenministeriums betont. "In einer Welt, die sich geopolitisch neu sortiert, wird Kanada für Europa immer wichtiger."

Trump spricht mit Emir von Katar über Iran-Krieg

Washington/Doha - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben aus Doha mit dem Emir von Katar über eine Beendigung des Iran-Kriegs beraten. Trump habe in einem Telefonat mit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani über die diplomatische Initiative des Vermittlerlandes zur "Deeskalation der Spannungen in der Region" gesprochen, teilte das Büro des Emirs am Freitag mit. Al-Thani habe darauf gepocht, den Dialog fortzuführen und auf diplomatische Mittel zu setzen, um "weitere Eskalation zu verhindern".

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red