Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland baut seine Kapazitäten deutlich aus, hieß es in einer Aussendung. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann so bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Landeshauptleute tagen zu Reformpartnerschaft und Energie

Mellau - In Mellau (Bregenzerwald) wird am Freitag die Landeshauptleutekonferenz fortgesetzt. Die neun Ländervertreter und -vertreterinnen wollen in ihrer Sitzung Fortschritte bei der Reformpartnerschaft erzielen und vom Bund mehr Tempo bei Energie- und Infrastrukturprojekten einfordern. Bei dem Treffen, das derzeit unter Vorarlberger Vorsitz steht, soll zudem über die Flugabgabe, eine Strafaltersenkung von 14 auf zwölf Jahre und die Wehrdienstreform diskutiert werden.

Wiederkehr präsentierte KI-Strategie für Schulen

Wien - Fast alle Schülerinnen und Schüler zumindest ab der Sekundarstufe verwenden Künstliche Intelligenz (KI) für die Schule. Das haben zuletzt mehrere Studien gezeigt. Das Bildungsministerium hat nun als Orientierungsrahmen eine eigene KI-Strategie erarbeitet, die Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Direktionen Sicherheit im Umgang mit der Technologie geben soll. Die Entscheidung, wie KI im Unterricht eingesetzt wird, soll dabei bei den Pädagoginnen und Pädagogen bleiben.

Neue Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Schwechat - Im Fall der am Donnerstag an den Flughafen Wien in Schwechat gesendeten Droh-E-Mails waren am Freitag weiter Ermittlungen im Gange. Geführt wurden die Erhebungen von Spezialisten des Landesamts Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Niederösterreich, hieß es seitens der Landespolizeidirektion auf Anfrage. Ansonsten hielten sich die Behörden zu der Causa bedeckt - auch aufgrund der Gefahr möglicher Nachahmungstäter. Am Freitag gab es neue Bedrohungen.

Halloween-Süßigkeiten - Sieben Fälle geklärt

Wien/Österreich - Die Polizei hat drei weitere Fälle geklärt, in denen Halloween-Süßigkeiten mit Metallgegenständen präpariert worden sind. Auch diesmal dürften Kinder die Naschereien selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen.

Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Wien - Gespräche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang in Peking bilden den politischen Höhepunkt des Arbeitsbesuchs von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in der Volksrepublik. Am Freitag wurde er zunächst von seinem Amtskollegen Li in der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren empfangen. Später traf er Staats- und Parteichef Xi zu einem Gespräch. Beide Seiten betonten, ihre "freundschaftlich-strategische Partnerschaft" vertiefen zu wollen.

Mattle für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern

Innsbruck/Österreich - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) lässt mit einem Vorstoß aufhorchen, der nicht im Einklang mit der Linie der Bundes-ÖVP steht. Er spreche sich für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern aus, erklärte Mattle am Freitag gegenüber der APA. Wer gerechtfertigt nach Tirol bzw. Österreich komme, der müsse "einen Beitrag leisten und arbeiten - ab dem ersten Tag", erklärte Mattle und forderte eine "Debatte über die Öffnung des Arbeitsmarktes."

Österreich wohl 2027 von EU-Solidaritätspflicht ausgenommen

Brüssel/EU-weit - Österreich ist wohl auch im kommenden Jahr von seinen Pflichten im Rahmen des 2025 in Kraft getretenen Solidaritätsmechanismus ausgenommen. Das geht aus dem am Freitag präsentierten jährlichen Migrationsbericht der EU-Kommission hervor. Der Solidaritätsmechanismus sieht vor, dass aus Ländern mit besonders hohem Migrationsdruck jährlich mindestens 30.000 Geflüchtete auf andere Staaten verteilt werden oder stattdessen auch Sach- oder Geldleistungen erbracht werden können.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red