Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Landeshauptleute fordern vom Bund mehr Reformtempo

Mellau - Die Landeshauptleute haben nach ihrer zweitägigen Konferenz in Mellau (Bregenzerwald) den Bund zu rascherem Handeln bei der Reformpartnerschaft aufgefordert. Die Länder sahen Finanzierungsfragen nach wie vor ungelöst, auch Gesetzesentwürfe fehlten weiter in mehreren Bereichen. Bei Wehrdienstreform, Strafaltersenkung und Abschaffung der Flugabgabe forderten die neun Länderchefs einhellig eine rasche Umsetzung.

Neue Bombendrohungen gegen Flüge in Europa

Schwechat - Die Serie falscher Bombendrohungen gegen europäische Fluglinien hat sich am Freitag fortgesetzt. Betroffen waren nach Angaben von Flughäfen und Behörden mindestens neun Flüge von und nach Prag, zwei Flüge in die bulgarische Hauptstadt Sofia aus London und Brüssel sowie ein Flug von Lissabon nach Rom. Vier Flüge landeten wegen Bombendrohungen außerplanmäßig in Frankreich. Die Maschinen würden derzeit überprüft, teilte die französische Regierung mit.

Sorge um Linzer Altbischof Ludwig Schwarz

Linz - Sorge herrscht um den Linzer Altbischof Ludwig Schwarz. Am Freitag hat die Diözese Linz zum Gebet für ihn aufgerufen. Sein Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Nun bereite sich der 86-Jährige auf das Sterben vor, heißt es in einem Facebook-Posting.

Sektenführer in Kenia zu 200 Jahren Haft verurteilt

Mombasa - Im Fall einer christlichen Hungersekte mit Hunderten Toten hat ein Gericht in Kenia den selbst ernannten Prediger Paul Mackenzie zu 200 Jahren Haft verurteilt. Das Obergericht in der Küstenstadt Mombasa befand ihn und 28 Mitangeklagte am Freitag des Mordes an 190 Kindern und Jugendlichen sowie einem Erwachsenen für schuldig, wie es bereits im Oktober geurteilt hatte.

Mattle für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern

Innsbruck/Österreich - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) lässt mit einem Vorstoß aufhorchen, der nicht im Einklang mit der Linie der Bundes-ÖVP steht. Er spreche sich für "Arbeit ab dem ersten Tag" bei Asylwerbern aus, erklärte Mattle am Freitag gegenüber der APA. Wer gerechtfertigt nach Tirol bzw. Österreich komme, der müsse "einen Beitrag leisten und arbeiten - ab dem ersten Tag", erklärte Mattle und forderte eine "Debatte über die Öffnung des Arbeitsmarktes."

Wiederkehr präsentierte KI-Strategie für Schulen

Wien - Fast alle Schülerinnen und Schüler zumindest ab der Sekundarstufe verwenden Künstliche Intelligenz (KI) für die Schule. Das haben zuletzt mehrere Studien gezeigt. Das Bildungsministerium hat nun als Orientierungsrahmen eine eigene KI-Strategie erarbeitet, die Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Direktionen Sicherheit im Umgang mit der Technologie geben soll. Die Entscheidung, wie KI im Unterricht eingesetzt wird, soll dabei bei den Pädagoginnen und Pädagogen bleiben.

Halloween-Süßigkeiten - Sieben Fälle geklärt

Wien/Österreich - Die Polizei hat drei weitere Fälle geklärt, in denen Halloween-Süßigkeiten mit Metallgegenständen präpariert worden sind. Auch diesmal dürften Kinder die Naschereien selbst manipuliert haben, nachdem sie zuvor im Internet, in klassischen oder in sozialen Medien von vergleichbaren Vorfällen erfahren hatten, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Insgesamt seien zu diesem Zeitpunkt 28 Meldungen zu mutmaßlich manipulierten Süßigkeiten eingegangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red