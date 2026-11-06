Landeshauptleute fordern vom Bund mehr Reformtempo

Mellau - Die Landeshauptleute haben nach ihrer zweitägigen Konferenz in Mellau (Bregenzerwald) den Bund zu rascherem Handeln bei der Reformpartnerschaft aufgefordert. Die Länder sahen Finanzierungsfragen nach wie vor ungelöst, auch Gesetzesentwürfe fehlten weiter in mehreren Bereichen. Bei Wehrdienstreform, dem Umgang mit straftätigen Kindern sowie Abschaffung der Flugabgabe forderten die neun Länderchefs einhellig eine rasche Umsetzung.

Neue Bombendrohungen gegen Flüge und Medien in Europa

Schwechat/Budapest/Dublin - Die Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa hat sich am Freitag fortgesetzt und auf Medien ausgeweitet. Redaktionen in Irland und Bulgarien erhielten Droh-E-Mails von einem Absender namens Michail Andropow. Der irische Rundfunksender RTE evakuierte daraufhin seine Büros. Auch der britische Sender Sky berichtete über eine Sicherheitsbedrohung. Die E-Mails mit dem Betreff "Botschaft an den Westen" kündigten weitere Angriffe auf Verkehrsmittel in Europa an.

Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Peking - Gespräche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang in Peking haben den politischen Höhepunkt des Arbeitsbesuchs von ÖVP-Kanzler Christian Stocker in der Volksrepublik gebildet. Am Freitag wurde er zunächst von seinem Amtskollegen Li in der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren empfangen. Später traf er Staats- und Parteichef Xi zu einem Gespräch. Beide Seiten betonten, ihre "freundschaftlich-strategische Partnerschaft" vertiefen zu wollen.

Herzogin Meghans Vater in den USA festgenommen

Miami - Wegen mutmaßlichen Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial ist der Schwiegervater des britischen Prinzen Harry Medienberichten zufolge in den USA festgenommen worden. Thomas Markle, der Vater von Harrys Frau Meghan Markle, sei am Freitag von Beamten der US-Bundespolizei FBI aus dem Seniorenheim in Florida, in dem er lebt, abgeführt worden, berichteten die britische Zeitung "Daily Mail" und die US-Zeitung "New York Post".

Wiederkehr präsentierte KI-Strategie für Schulen

Wien - Fast alle Schülerinnen und Schüler zumindest ab der Sekundarstufe verwenden Künstliche Intelligenz (KI) für die Schule. Das haben zuletzt mehrere Studien gezeigt. Das Bildungsministerium hat nun als Orientierungsrahmen eine eigene KI-Strategie erarbeitet, die Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Direktionen Sicherheit im Umgang mit der Technologie geben soll. Die Entscheidung, wie KI im Unterricht eingesetzt wird, soll dabei bei den Pädagoginnen und Pädagogen bleiben.

Sektenführer in Kenia zu 200 Jahren Haft verurteilt

Mombasa - Im Fall einer christlichen Hungersekte mit Hunderten Toten hat ein Gericht in Kenia den selbst ernannten Prediger Paul Mackenzie zu 200 Jahren Haft verurteilt. Das Obergericht in der Küstenstadt Mombasa befand ihn und 28 Mitangeklagte am Freitag des Mordes an 190 Kindern und Jugendlichen sowie einem Erwachsenen für schuldig, wie es bereits im Oktober geurteilt hatte.

Sorge um Linzer Altbischof Ludwig Schwarz

Linz - Sorge herrscht um den Linzer Altbischof Ludwig Schwarz. Am Freitag hat die Diözese Linz zum Gebet für ihn aufgerufen. Sein Gesundheitszustand habe sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlechtert. Nun bereite sich der 86-Jährige auf das Sterben vor, heißt es in einem Facebook-Posting.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red