Neue Bombendrohungen gegen Flüge und Medien in Europa

Schwechat/Budapest/Dublin - Die Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa hat sich am Freitag fortgesetzt und auf Medien ausgeweitet. Redaktionen in Irland und Bulgarien erhielten Droh-E-Mails von einem Absender namens Michail Andropow. Der irische Rundfunksender RTE evakuierte daraufhin seine Büros. Auch der britische Sender Sky berichtete über eine Sicherheitsbedrohung. Die E-Mails mit dem Betreff "Botschaft an den Westen" kündigten weitere Angriffe auf Verkehrsmittel in Europa an.

Landeshauptleute fordern vom Bund mehr Reformtempo

Mellau - Die Landeshauptleute haben nach ihrer zweitägigen Konferenz in Mellau (Bregenzerwald) den Bund zu rascherem Handeln bei der Reformpartnerschaft aufgefordert. Die Länder sahen Finanzierungsfragen nach wie vor ungelöst, auch Gesetzesentwürfe fehlten weiter in mehreren Bereichen. Bei Wehrdienstreform, dem Umgang mit straftätigen Kindern sowie Abschaffung der Flugabgabe forderten die neun Länderchefs einhellig eine rasche Umsetzung.

Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Peking - Gespräche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang in Peking haben den politischen Höhepunkt des Arbeitsbesuchs von ÖVP-Kanzler Christian Stocker in der Volksrepublik gebildet. Am Freitag wurde er zunächst von seinem Amtskollegen Li in der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren empfangen. Später traf er Staats- und Parteichef Xi zu einem Gespräch. Beide Seiten betonten, ihre "freundschaftlich-strategische Partnerschaft" vertiefen zu wollen.

Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Herzogin Meghans Vater in den USA festgenommen

Miami - Wegen mutmaßlichen Besitzes von bildlichem sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial ist der Vater von Herzogin Meghan und Schwiegervater des britischen Prinzen Harry in den USA festgenommen worden. Thomas Markle wurde am Freitag von Beamten der US-Bundespolizei FBI aus dem Seniorenheim in Florida, in dem er lebt, abgeführt, berichteten zunächst die britische Zeitung "Daily Mail" und die US-Zeitung "New York Post".

US-Demokraten wollen KI stärker regulieren

Washington - In den USA verdichten sich nach dem Erfolg der Demokraten bei den Midterms die Anzeichen für eine stärkere Regulierung Künstlicher Intelligenz. Sobald die Partei ab Jänner im neuen Kongress in beiden Kammern den Vorsitz übernimmt, plant sie nach Angaben von Parlamentsmitarbeitern eine Flut von Gesetzesentwürfen, die KI-Systeme und den Ausbau von Rechenzentren ins Visier nehmen. Ziel sei es, Verbraucher vor steigenden Stromkosten im Zusammenhang mit Rechenzentren zu schützen.

CDU will Ilse Aigner als deutsche Bundespräsidentin

Berlin - In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner deutsche Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will Bundeskanzler Friedrich Merz sie am Sonntag und Montag den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland.

ÖBB planen Einsatz ausländischer Lokführer im Grenzverkehr

Villach/Wien - Die ÖBB planen, im grenzüberschreitenden Verkehr künftig auch nicht in Österreich angestellte Lokführerinnen und Lokführer einzusetzen. Aktuell wechseln Lokführer von ÖBB-Zügen üblicherweise an der Grenze. Im konkreten Fall, den die Gewerkschaft vida in einer Aussendung am Freitag kritisierte, geht es um Güterzüge aus Slowenien und Italien, bei denen künftig Triebfahrzeugführer aus ausländischen ÖBB-Töchtern bis in den Raum Villach weiterfahren sollen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red