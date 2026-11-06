Trump feuert Stabschefin Susie Wiles

Washington - US-Präsident Donald Trump feuert nach der verheerenden Wahlniederlage der Republikaner seine Stabschefin Susie Wiles. Trump dankte der 69-Jährigen am Freitag auf Truth Social für ihre "großartige Arbeit". Am Montag übernimmt der bisherige Vizestabschef Stephen Miller den Leitungsposten im Weißen Haus. Er gilt als rechter Hardliner und als Vordenker von Trumps harter Abschiebepolitik. Miller ist einer der wenigen Berater Trumps, der die erste Amtszeit komplett überstanden hat.

Landeshauptleute fordern vom Bund mehr Reformtempo

Mellau - Die Landeshauptleute haben nach ihrer zweitägigen Konferenz in Mellau (Bregenzerwald) den Bund zu rascherem Handeln bei der Reformpartnerschaft aufgefordert. Die Länder sahen Finanzierungsfragen nach wie vor ungelöst, auch Gesetzesentwürfe fehlten weiter in mehreren Bereichen. Bei Wehrdienstreform, dem Umgang mit straftätigen Kindern sowie Abschaffung der Flugabgabe forderten die neun Länderchefs einhellig eine rasche Umsetzung.

Neue Bombendrohungen gegen Flüge und Medien in Europa

Schwechat/Budapest/Dublin - Die Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa hat sich am Freitag fortgesetzt und auf Medien ausgeweitet. Redaktionen in Irland und Bulgarien erhielten Droh-E-Mails von einem Absender namens Michail Andropow. Der irische Rundfunksender RTE evakuierte daraufhin seine Büros. Auch der britische Sender Sky berichtete über eine Sicherheitsbedrohung. Die E-Mails mit dem Betreff "Botschaft an den Westen" kündigten weitere Angriffe auf Verkehrsmittel in Europa an.

Durchbruch bei Versorgung mit Gemüse nach Ardo-Aus

Groß-Enzersdorf - Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf ist am Freitag ein Durchbruch bei der Versorgung mit heimischem Gemüse gelungen. Unternehmen wie Waldland wurden als Abnehmer und Verarbeiter gewonnen, das ebenfalls in Groß-Enzersdorf ansässige Schneiders Gemüseland weitet seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 auch mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG) kann künftig bis zu rund 2.000 Hektar Anbaufläche bewirtschaften.

Stocker traf Chinas Staatschef Xi Jinping

Peking - Gespräche mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping und Premierminister Li Qiang in Peking haben den politischen Höhepunkt des Arbeitsbesuchs von ÖVP-Kanzler Christian Stocker in der Volksrepublik gebildet. Am Freitag wurde er zunächst von seinem Amtskollegen Li in der Großen Halle des Volkes mit militärischen Ehren empfangen. Später traf er Staats- und Parteichef Xi zu einem Gespräch. Beide Seiten betonten, ihre "freundschaftlich-strategische Partnerschaft" vertiefen zu wollen.

Papst in Uruguay gelandet

Vatikanstadt - Zum Auftakt einer zwölftägigen Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. in Uruguay angekommen. Auf dem Flugplatz der Hauptstadt Montevideo wurde das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend von Präsident Yamandu Orsi empfangen.

CDU will Ilse Aigner als deutsche Bundespräsidentin

Berlin - In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner deutsche Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will Bundeskanzler Friedrich Merz sie am Sonntag und Montag den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland.

Ermittlungen gegen Tiroler Lehrer nach Sex mit Schülerin

Innsbruck - Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen offenbar zunächst suspendierten und mittlerweile entlassenen Lehrer eines Tiroler Gymnasiums eingeleitet. Dem Mann wird der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses nach Paragraf 212 StGB vorgeworfen. Es soll zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit einer bereits über 14-Jährigen, aber noch nicht volljährigen Schülerin gekommen sein, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.

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red