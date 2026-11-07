Trump feuert Stabschefin Susie Wiles

Washington - US-Präsident Donald Trump feuert nach der verheerenden Wahlniederlage der Republikaner seine Stabschefin Susie Wiles. Trump dankte der 69-Jährigen am Freitag auf Truth Social für ihre "großartige Arbeit". Am Montag übernimmt der bisherige Vizestabschef Stephen Miller den Leitungsposten im Weißen Haus. Er gilt als rechter Hardliner und als Vordenker von Trumps harter Abschiebepolitik. Miller ist einer der wenigen Berater Trumps, der die erste Amtszeit komplett überstanden hat.

Meinl-Reisinger sieht "enormes Potenzial" von EU-Kanada

Wien/EU-weit/Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht in der angestrebten verstärkten Partnerschaft zwischen der EU und Kanada "ein enormes Potenzial zur Stärkung unserer Wirtschaft, unserer Arbeitsplätze und Chancen für unsere Jungen". Bei einem Besuch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa traf Meinl-Reisinger am Freitag mit ihrer Amtskollegin Anita Anand aber auch mit Transportminister Steven MacKinnon zusammen. Danach zog die NEOS-Politikerin im APA-Gespräch eine zufriedene Bilanz.

Paraguays Präsident nach Absetzung unter Hausarrest

Asuncion - Santiago Pe�a ist als Präsident Paraguays abgesetzt worden. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte am Freitag auch der Senat des südamerikanischen Landes einstimmig für die Amtsenthebung, wie im paraguayischen Fernsehen zu sehen war. Hintergrund ist ein Bankenskandal, für den Pe�a zur Rechenschaft gezogen werden soll. Wegen der Insolvenz der Ueno Bank fürchten Millionen Menschen um ihre Ersparnisse. Unmittelbar nach dem Parlamentsvotum wurde Pe�a unter Hausarrest gestellt.

Neuer russischer Raketenangriff auf Kiew und das Umland

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihr Umland erneut mit Raketen angegriffen. "Der Feind haut mit Ballistik auf Infrastrukturobjekte", schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram. Explosionen habe es in der Vorstadt gegeben. Der Angriff fand in mehreren Wellen statt. Auch im Kiewer Zentrum waren mehr als ein Dutzend Explosionen deutlich zu hören. Trümmerteile trafen ein fünfstöckiges Wohngebäude. Auch die Fassade eines weiteren Gebäudes wurde beschädigt.

E-Bikes ersetzten E-Mopeds auf Wiens Radwegen

Wien - Seit 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein. Besonders von Essenslieferdiensten genutzt, kommen nun vermehrt E-Bikes zum Einsatz. Eine erste Bilanz zeigt, dass die Neuregelung laut Polizei weitgehend eingehalten wird. Dennoch mussten über 400 illegal abgestellte E-Mopeds von der MA 48 abgeschleppt werden. Die Arbeitsbedingungen der Essenszustellerinnen und -zusteller blieben prekär, teilte die Initiative "Riders Collective" auf APA-Anfrage mit.

Aufruf zu neuen Massenprotesten in Frankreich

Paris - Französische Gewerkschaften, Jugendorganisationen und die Gelbwestenbewegung mobilisieren an diesem Samstag erneut zu landesweiten Großdemonstrationen. Es ist das vierte Protestwochenende in Frankreich in Folge. Unter der Woche fanden bereits Blockade- und Protestaktionen sowie ein landesweiter Streiktag am Donnerstag statt, an dem sich laut Innenministerium mehr als eine halbe Million Menschen beteiligte. Der Gewerkschaftsbund sprach von knapp 1,6 Millionen Teilnehmenden.

Papst lobt Uruguays Demokratie als Modell

Vatikanstadt - Zum Auftakt einer zwölftägigen Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. in Uruguay angekommen. Auf dem Flugplatz der Hauptstadt Montevideo wurde das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken am Abend vom gemäßigt linken Präsidenten Yamandu Orsi empfangen. In einer ersten Rede lobte er das 3,5-Millionen-Einwohner-Land für mehr als vier Jahrzehnte "ununterbrochene Demokratie" mit friedlichen Regierungswechseln. Damit ist Uruguay eine Ausnahme in Südamerika.

Ermittlungen gegen Tiroler Lehrer nach Sex mit Schülerin

Innsbruck - Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen offenbar zunächst suspendierten und mittlerweile entlassenen Lehrer eines Tiroler Gymnasiums eingeleitet. Dem Mann wird der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses nach Paragraf 212 StGB vorgeworfen. Es soll zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen mit einer bereits über 14-Jährigen, aber noch nicht volljährigen Schülerin gekommen sein, bestätigte ein Sprecher der APA einen Bericht des ORF Tirol.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red