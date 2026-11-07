Neuer russischer Raketenangriff auf Kiew und das Umland

Kiew (Kyjiw) - Mit mehreren Angriffswellen und zerstörerischen Raketen hat das russische Militär einmal mehr die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihr Umland attackiert. Im Zentrum der Millionenmetropole waren in der Nacht und in der Früh etliche Explosionen deutlich zu hören, weitere gab es laut Bürgermeister Vitali Klitschko in den Außenbezirken. Dabei seien - besonders schnell fliegende und deshalb von der Luftverteidigung kaum abzuwehrende - ballistische Raketen zum Einsatz gekommen.

Paraguays Präsident nach Absetzung unter Hausarrest

Asuncion - Santiago Pe�a ist als Präsident Paraguays abgesetzt worden. Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte am Freitag auch der Senat des südamerikanischen Landes einstimmig für die Amtsenthebung, wie im paraguayischen Fernsehen zu sehen war. Hintergrund ist ein Bankenskandal, für den Pe�a zur Rechenschaft gezogen werden soll. Wegen der Insolvenz der Ueno Bank fürchten Millionen Menschen um ihre Ersparnisse. Unmittelbar nach dem Parlamentsvotum wurde Pe�a unter Hausarrest gestellt.

E-Bikes ersetzten E-Mopeds auf Wiens Radwegen

Wien - Seit 1. Oktober dürfen E-Mopeds nicht mehr auf Radwegen unterwegs sein. Besonders von Essenslieferdiensten genutzt, kommen nun vermehrt E-Bikes zum Einsatz. Eine erste Bilanz zeigt, dass die Neuregelung laut Polizei weitgehend eingehalten wird. Dennoch mussten über 400 illegal abgestellte E-Mopeds von der MA 48 abgeschleppt werden. Die Arbeitsbedingungen der Essenszustellerinnen und -zusteller blieben prekär, teilte die Initiative "Riders Collective" auf APA-Anfrage mit.

Aufruf zu neuen Massenprotesten in Frankreich

Paris - Französische Gewerkschaften, Jugendorganisationen und die Gelbwestenbewegung mobilisieren an diesem Samstag erneut zu landesweiten Großdemonstrationen. Es ist das vierte Protestwochenende in Frankreich in Folge. Unter der Woche fanden bereits Blockade- und Protestaktionen sowie ein landesweiter Streiktag am Donnerstag statt, an dem sich laut Innenministerium mehr als eine halbe Million Menschen beteiligte. Der Gewerkschaftsbund sprach von knapp 1,6 Millionen Teilnehmenden.

Meinl-Reisinger sieht "enormes Potenzial" von EU-Kanada

Wien/EU-weit/Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht in der angestrebten verstärkten Partnerschaft zwischen der EU und Kanada "ein enormes Potenzial zur Stärkung unserer Wirtschaft, unserer Arbeitsplätze und Chancen für unsere Jungen". Bei einem Besuch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa traf Meinl-Reisinger am Freitag mit ihrer Amtskollegin Anita Anand aber auch mit Transportminister Steven MacKinnon zusammen. Danach zog die NEOS-Politikerin im APA-Gespräch eine zufriedene Bilanz.

Katar sieht Fortschritte bei Vermittlung im Iran-Krieg

Doha - Katar setzt nach Angaben seines Ministerpräsidenten Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani die Vermittlungsbemühungen zwischen den USA und dem Iran fort. "Wir können nicht auf ein perfektes Abkommen warten; wir hoffen auf ein gutes Abkommen", sagte Al-Thani einem Bericht des Fernsehsenders Al Jazeera vom Samstag (Ortszeit) zufolge. Die Vermittlung solle verhindern, dass die Lage in der Region außer Kontrolle gerate.

Grüne üben starke Kritik am Entwurf zur "Sozialhilfe NEU"

Wien - Die Grünen haben bei der ab 2027 in Kraft tretenden "Sozialhilfe NEU" deutliche Bedenken, etwa bezüglich der Rechtssicherheit der künftigen Regelungen. Auch hätte die Regierung zahlreiche im Regierungsprogramm geplante Vorhaben nicht umgesetzt, allen voran die Kindergrundsicherung, sagte Sozialsprecher Markus Koza im APA-Interview zum aktuell in Begutachtung befindlichen Gesetzesentwurf. Generell befürchtet er, dass das Ziel der Armutsbekämpfung nicht erreicht wird.

Tiroler ÖVP beschließt Grundsätze und "Tirol-Mitgliedschaft"

Innsbruck - Ein Jahr vor der Landtagswahl im Herbst 2027 begeht die Tiroler ÖVP am Samstag im Innsbrucker Congress einen sogenannten "Grundsatzparteitag". Dabei sollen rund 300 Delegierte zum ersten Mal ein eigenes "Grundsatzprogramm" beschließen. Zudem will man per Statutenänderung eine "Tirol-Mitgliedschaft" ins Leben rufen. Es soll künftig möglich sein, ausschließlich Mitglied der Tiroler ÖVP zu werden, ohne automatisch auch der Bundes-ÖVP anzugehören.

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red