Aus Eifersucht Freund in Wien-Alsergrund niedergestochen

Wien - Ein 34-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Alsergrund einen um zwei Jahre älteren Freund auf offener Straße niedergestochen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, wurde der 36-Jährige mit einer stark blutenden Wunde im Oberschenkel nach der notfallmedizinischen Erstversorgung von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. Das Motiv: Das Opfer hatte sich nach Dafürhalten des Tatverdächtigen zu lange mit seiner Lebensgefährtin unterhalten.

900.000 Euro Untreue-Schaden bei Waldviertler Werkstätten

Schrems/Krems - In Zusammenhang mit mutmaßlichen Malversationen durch einen Ex-Mitarbeiter der Waldviertler Werkstätten in Schrems (Bezirk Gmünd) beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 900.000 Euro. Ein Beschäftigter in der Buchhaltung soll von 7. Februar 2025 bis 14. September 2026 über 670 Überweisungen an fingierte Empfänger und Konten getätigt haben. Der 26-Jährige verweigerte in seiner Vernehmung die Aussage und wurde nach Polizeiangaben von Samstag in die Justizanstalt Krems gebracht.

Österreichischer Film "Rose" mit weiterem Preis prämiert

Saarbrücken - Das mehrfach prämierte Historiendrama "Rose" mit Schauspielerin Sandra Hüller hat den diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreis im Saarland gewonnen. Der österreichische Kandidat für den Auslands-Oscar von Regisseur Markus Schleinzer handelt von einer Frau im 17. Jahrhundert, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt und sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnt.

Russischer Angriff trifft Kiews Energieversorgung

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach einem russischen Raketenangriff mit schweren Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, der Stromausfall treffe auch die Versorgung mit Fernwärme und Wasser. Seinen Angaben nach zielte der Angriff auf Energieanlagen im Umland der Hauptstadt und im Nachbargebiet Schytomyr.

Meinl-Reisinger sieht "enormes Potenzial" von EU-Kanada

Wien/EU-weit/Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht in der angestrebten verstärkten Partnerschaft zwischen der EU und Kanada "ein enormes Potenzial zur Stärkung unserer Wirtschaft, unserer Arbeitsplätze und Chancen für unsere Jungen". Bei einem Besuch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa traf Meinl-Reisinger am Freitag mit ihrer Amtskollegin Anita Anand aber auch mit Transportminister Steven MacKinnon zusammen. Danach zog die NEOS-Politikerin im APA-Gespräch eine zufriedene Bilanz.

Iran: Armee ist "stärker" als zu Kriegsbeginn

Teheran - Gut acht Monate nach Beginn des Iran-Kriegs ist die iranische Armee nach eigenen Angaben stärker als zuvor. Durch die "Erfahrungen aus der direkten Konfrontation mit den USA und dem israelischen Regime" seien die Streitkräfte heute "in höherer Alarmbereitschaft und stärker als zu Beginn des Krieges", sagte Armeesprecher Mohammad Akraminia laut einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA am Samstag.

22-Jähriger zum jüngsten Bürgermeister Österreichs gewählt

Wien/Heugraben - Die Zahl der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Aktuell gibt es 194 Ortschefinnen und Ortschefs unter 40 Jahren, 18 sind sogar unter 30. Der jüngste unter ihnen ist seit Freitag der 22-jährige Stefan Krammer, er wurde in der Gemeinderatssitzung zum Bürgermeister des 220-Einwohner-Dorfs Heugraben im Burgenland gewählt. Die jüngste Bürgermeisterin des Landes ist Nicole Thaller (30 Jahre) aus Hofkirchen im Traunkreis.

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red