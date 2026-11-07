Russischer Angriff trifft Kiews Energieversorgung

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach einem russischen Raketenangriff mit schweren Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, der Stromausfall treffe auch die Versorgung mit Fernwärme und Wasser. Seinen Angaben nach zielte der Angriff auf Energieanlagen im Umland der Hauptstadt und im Nachbargebiet Schytomyr. Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden.

Mattle beschwört bei Parteitag ÖVP als "Tirol-Partei"

Innsbruck - Ein Jahr vor der Landtagswahl im Herbst 2027 denkt die Tiroler ÖVP über sich selbst und Tirol nach und geht bereits zur Mobilisierung über. Am späten Samstagvormittag begann im Innsbrucker Congress der "Grundsatzparteitag" der Landespartei mit Beschluss des ersten "Grundsatzprogrammes" und der neuen "Tirol-Mitgliedschaft". Parteichef Landeshauptmann Anton Mattle beschwor in seinen Grußworten die Tiroler ÖVP als "die Tirol-Partei" und "Partei der Mitte".

Hackerangriff gegen Brenner Basistunnel

Innsbruck - Die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnels BBT SE ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Dabei soll es den Hackern auch gelungen sein, auf Daten zuzugreifen. Die Sicherheitsprotokolle wurden laut BBT SE "umgehend aktiviert". Unklar ist, ob es Verhandlungen und etwaige Zahlungen an die Hacker gab. Die Cyberkriminellen sollen Mitte Oktober zugeschlagen haben. Vermutet wird ein internationales Erpressernetzwerk hinter dem Coup, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

Meinl-Reisinger sieht "enormes Potenzial" von EU-Kanada

Wien/EU-weit/Brüssel - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sieht in der angestrebten verstärkten Partnerschaft zwischen der EU und Kanada "ein enormes Potenzial zur Stärkung unserer Wirtschaft, unserer Arbeitsplätze und Chancen für unsere Jungen". Bei einem Besuch in der kanadischen Hauptstadt Ottawa traf Meinl-Reisinger am Freitag mit ihrer Amtskollegin Anita Anand aber auch mit Transportminister Steven MacKinnon zusammen. Danach zog die NEOS-Politikerin im APA-Gespräch eine zufriedene Bilanz.

Österreichischer Film "Rose" mit weiterem Preis prämiert

Saarbrücken - Das mehrfach prämierte Historiendrama "Rose" mit Schauspielerin Sandra Hüller hat den diesjährigen Günter Rohrbach Filmpreis im Saarland gewonnen. Der österreichische Kandidat für den Auslands-Oscar von Regisseur Markus Schleinzer handelt von einer Frau im 17. Jahrhundert, die sich im Dreißigjährigen Krieg als Soldat ausgibt und sich gegen gesellschaftliche Zwänge auflehnt.

Aus Eifersucht Freund in Wien-Alsergrund niedergestochen

Wien - Ein 34-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Alsergrund einen um zwei Jahre älteren Freund auf offener Straße niedergestochen. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, wurde der 36-Jährige mit einer stark blutenden Wunde im Oberschenkel nach der notfallmedizinischen Erstversorgung von der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. Das Motiv: Das Opfer hatte sich nach Dafürhalten des Tatverdächtigen zu lange mit seiner Lebensgefährtin unterhalten.

900.000 Euro Untreue-Schaden bei Waldviertler Werkstätten

Schrems/Krems - In Zusammenhang mit mutmaßlichen Malversationen durch einen Ex-Mitarbeiter der Waldviertler Werkstätten in Schrems (Bezirk Gmünd) beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 900.000 Euro. Ein Beschäftigter in der Buchhaltung soll von 7. Februar 2025 bis 14. September 2026 über 670 Überweisungen an fingierte Empfänger und Konten getätigt haben. Der 26-Jährige verweigerte in seiner Vernehmung die Aussage und wurde nach Polizeiangaben von Samstag in die Justizanstalt Krems gebracht.

Drohnen-Einsätze zum Schutz von Weihnachtsmärkten geplant

Wien - Die Polizei setzt im heurigen Jahr auch auf Drohnen, um die Sicherheit der Advent-, Weihnachts- und Christkindlmärkte zu gewährleisten. Das teilte das Innenministerium am Samstag mit. Drohnen seien "Teil einer modernen Einsatzstrategie" und würden einen besseren Überblick über große Menschenansammlungen ermöglichen, hieß es: "Sie unterstützen die frühzeitige Erkennung möglicher Gefahren und erleichtern die Koordination der Einsatzkräfte."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red