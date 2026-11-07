Mattle beschwört "Tirol-Partei", "keine Freude" im Bund

Innsbruck - Ein Jahr vor der Landtagswahl denkt die Tiroler ÖVP über sich selbst und Tirol nach und geht bereits zur Mobilisierung über. Am späten Samstagvormittag begann im Innsbrucker Congress der "Grundsatzparteitag" mit Beschluss des ersten "Grundsatzprogramms" und der neuen "Tirol-Mitgliedschaft". Parteichef Landeshauptmann Anton Mattle beschwor in seinen Grußworten die ÖVP als "die Tirol-Partei". In der Bundes-ÖVP habe man im Allgemeinen "keine Freude" mit dem neuen Weg.

Russischer Angriff trifft Kiews Energieversorgung

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew hat nach einem russischen Raketenangriff mit schweren Problemen bei der Stromversorgung zu kämpfen. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, der Stromausfall treffe auch die Versorgung mit Fernwärme und Wasser. Seinen Angaben nach zielte der Angriff auf Energieanlagen im Umland der Hauptstadt und im Nachbargebiet Schytomyr. Bei dem Angriff wurde auch die Kiewer Nordbrücke über den Fluss Dnipro beschädigt und musste vorläufig gesperrt werden.

Selenskyj nennt Trumps Friedensplan gefährlich

Abu Dhabi/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den US-Vorschlag zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung als Ausweg aus Russlands Angriffskrieg gegen sein Land skeptisch. "Unter uns, für mich ist das nicht einfach. Und es kann sogar gefährlich sein", sagte Selenskyj in einem CNN-Interview. Der US-Sender veröffentlichte im Voraus einen Ausschnitt dieser Passage des Gesprächs. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg beendet wird, schrieb Selenskyj auf X.

Cyberangriff auf Casinos - Kundendaten weg, Bankdaten nicht

Wien - Die Casinos Austria sind Anfang der Woche Opfer eines Cyberangriffs geworden. Unbekannte haben sich laut Bericht des ORF über das System eines externen Dienstleisters Zugang zum Webshop verschafft und die Daten von rund 150.000 Kundinnen und Kunden abgegriffen. Die Sicherheitslücke sei mittlerweile geschlossen. Bank- oder Kreditkartendaten seien von dem Vorfall nicht betroffen gewesen, weil diese nicht gespeichert werden. Die Casinos raten dennoch zu besonderer Vorsicht.

Papst in Uruguay von Zehntausenden gefeiert

Vatikanstadt/Montevideo - Papst Leo XIV. ist am Samstag bei der ersten großen Messe seiner Südamerika-Reise in Uruguay von Zehntausenden Menschen gefeiert worden. Bei dem Gottesdienst in der Stadt Paysand� rief das Oberhaupt der katholischen Kirche dazu auf, den christlichen Glauben an die nächsten Generationen weiterzugeben. Weitere Stationen der insgesamt zwölftägigen Reise sind Argentinien und Peru, wo Leo vor seiner Wahl zum Pontifex zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war.

Kritik an E-Card-Gebühr auch für Pensionisten

Wien - Versicherten der Gesundheitskasse ÖGK wird einmal pro Jahr eine Servicegebühr für die E-Card verrechnet, für 2027 sind es knapp 27 Euro. Nach einem Regierungsbeschluss im Vorjahr müssen ab heuer erstmals auch Pensionistinnen und Pensionisten bezahlen, die Gebühr wird automatisch von der Novemberpension abgezogen. Pensionistenvertretung und Opposition zeigten sich am Samstag empört, Pensionisten müssten ohnehin schon mehr Krankenversicherung für weniger Leistung bezahlen.

Schwindende Teilnehmerzahl bei Protesten in Frankreich

Paris - In Frankreich sind erneut Tausende Menschen dem Protestaufruf von Gewerkschaften, Jugendorganisationen und der Gelbwestenbewegung gefolgt. Aus Kreisen des französischen Innenministeriums hieß es, dass es im Vergleich zu den vergangenen Wochenenden einen deutlichen Rückgang der Zahl der Demonstrierenden gebe. Um 14.00 Uhr, bevor die zentralen Protestzüge sich in Bewegung setzten, seien es rund 7.000 Personen gewesen.

Hackerangriff gegen Brenner Basistunnel

Innsbruck - Die Betreibergesellschaft des Brenner Basistunnels BBT SE ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Dabei soll es den Hackern auch gelungen sein, auf Daten zuzugreifen. Die Sicherheitsprotokolle wurden laut BBT SE "umgehend aktiviert". Unklar ist, ob es Verhandlungen und etwaige Zahlungen an die Hacker gab. Die Cyberkriminellen sollen Mitte Oktober zugeschlagen haben. Vermutet wird ein internationales Erpressernetzwerk hinter dem Coup, berichtete die "Tiroler Tageszeitung".

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red