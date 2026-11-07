Sechs Tote und 15 Verletzte bei Schießerei in Krakau

Krakau (Krakow) - Bei einem Schusswaffenvorfall in der historischen Altstadt von Krakau sind Samstagnachmittag sechs Menschen getötet worden. Außerdem gebe es 15 Verletzte, darunter Polizisten, teilten lokale Behörden mit. Der mutmaßliche Schütze sei von Polizisten "neutralisiert" und in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Polizeisprecherin sagte, es handle sich um einen polnischen Staatsbürger, der die Tat alleine verübt habe. Ein terroristischer Hintergrund ist vorerst nicht bestätigt.

Auf den Kanaren droht Spanien neue Migrationskrise

Madrid - Auf den Kanaren droht Spanien eine neue Migrationskrise. Der Zustrom auf die vor Nordwestafrika liegenden Atlantikinseln beschleunigte sich in dieser Woche stark. Seit Samstagmitternacht erreichten laut spanischer Nachrichtenagentur EFE drei Boote mit insgesamt 314 Migranten El Hierro. Am Freitag hatten demnach mehr als 1.000 Migranten die Kanaren erreicht, ein Mensch starb. EFE berichtete über mehrere Rettungseinsätze vor El Hierro, Gran Canaria und Lanzarote.

Tiroler ÖVP beschließt Grundsätze und eigene Mitgliedschaft

Innsbruck - Ein Jahr vor der Landtagswahl hat sich die Tiroler ÖVP am Samstag bei einem "Grundsatzparteitag" im Innsbrucker Congress das erste eigene "Grundsatzprogramm" und ein neues Parteistatut mit einer "Tirol-Mitgliedschaft" verpasst. Beide Beschlüsse fielen am frühen Abend einstimmig durch die rund 350 Delegierten.

Selenskyj nennt Trumps Friedensplan gefährlich

Abu Dhabi/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den US-Vorschlag zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung als Ausweg aus Russlands Angriffskrieg gegen sein Land skeptisch. "Unter uns, für mich ist das nicht einfach. Und es kann sogar gefährlich sein", sagte Selenskyj in einem CNN-Interview. Der US-Sender veröffentlichte im Voraus einen Ausschnitt dieser Passage des Gesprächs. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg beendet wird, schrieb Selenskyj auf X.

Zehntausende demonstrieren erneut in Frankreich

Paris - In Frankreich haben am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Nach Angaben eines Bündnisses von Jugendorganisationen gingen landesweit 250.000 Menschen auf die Straße, davon 75.000 in Paris. In der Hauptstadt verhinderte ein großes Polizeiaufgebot zudem eine verbotene Kundgebung der Gelbwestenbewegung nahe dem Präsidentenpalast.

Paraguays abgesetzter Präsident Pe�a vor Staatsanwaltschaft

Asuncion - Nach seiner Amtsenthebung und der Verhängung eines Hausarrests ist der frühere paraguayische Präsident Santiago Pe�a am Samstag vor der Staatsanwaltschaft erschienen. Pe�a war nach dem Kollaps der Digitalbank Ueno unter wachsendem Druck geraten und hatte den Rückhalt von Mitgliedern seiner konservativen Colorado-Partei verloren. Am Freitag war er abgesetzt und unter Hausarrest gestellt worden. Die genauen Anklagepunkte stehen nach Angaben der Ermittler noch nicht fest.

Kritik an E-Card-Gebühr auch für Pensionisten

Wien - Versicherten der Gesundheitskasse ÖGK wird einmal pro Jahr eine Servicegebühr für die E-Card verrechnet, für 2027 sind es knapp 27 Euro. Nach einem Regierungsbeschluss im Vorjahr müssen ab heuer erstmals auch Pensionistinnen und Pensionisten bezahlen, die Gebühr wird automatisch von der Novemberpension abgezogen. Pensionistenvertretung und Opposition zeigten sich am Samstag empört, Pensionisten müssten ohnehin schon mehr Krankenversicherung für weniger Leistung bezahlen.

Papst in Uruguay von Zehntausenden gefeiert

Vatikanstadt/Montevideo - Papst Leo XIV. ist am Samstag bei der ersten großen Messe seiner Südamerika-Reise in Uruguay von Zehntausenden Menschen gefeiert worden. Bei dem Gottesdienst in der Stadt Paysand� rief das Oberhaupt der katholischen Kirche dazu auf, den christlichen Glauben an die nächsten Generationen weiterzugeben. Weitere Stationen der insgesamt zwölftägigen Reise sind Argentinien und Peru, wo Leo vor seiner Wahl zum Pontifex zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war.

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red