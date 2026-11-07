6 Tote in Krakau: Schütze laut Innenminister Rechtsextremer

Krakau (Krakow) - Der Schütze, der am Samstag in der Altstadt von Krakau sechs Menschen erschoss, ist nach Angaben von Polens Innenminister Marcin Kierwinski von "rechtsextremen Ideologien fasziniert" gewesen. Darauf deute "alles" hin, sagte Kierwinski am Samstagabend bei einem Besuch in der zweitgrößten Stadt Polens im Süden des Landes. Im Wagen des Täters seien weitere Waffen gefunden worden.

Mattle und Söder als bürgerliche "Wertegemeinschaft"

Innsbruck/München (Bayern) - Nach dem Grundsatzparteitag der Tiroler ÖVP am Samstag im Innsbrucker Congress hat die Landespartei ein Jahr vor der Landtagswahl zwecks Mobilisierung auf die große "Markus Söder-Show" gesetzt. Bayerns CSU-Ministerpräsident war Ehrengast bei einer Abendveranstaltung vor rund 1.000 schwarzen Sympathisanten. Mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) präsentierte er sich als heimatlich-bürgerliche "Wertegemeinschaft" und als "demokratische Mitte" gegen Rechts und Links.

Eisenkot wird mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

Jerusalem - Der israelische Präsident Yitzhak Herzog beauftragt den Oppositionspolitiker Gadi Eisenkot mit der Regierungsbildung. Wie ein Sprecher Herzogs weiter mitteilte, hat der Präsident den Vorsitzenden der Mitte-Partei Yashar für Sonntag 16.00 Uhr MEZ in seine Residenz in Jerusalem eingeladen. Vorausgegangen seien Konsultationen mit allen Fraktionen im neuen Parlament. Dabei hätten Fraktionen mit 67 von 120 Abgeordneten empfohlen, Eisenkot mit der Regierungsbildung zu beauftragen.

Nur mehr 146.000 bei Demonstrationen in Frankreich

Paris - In Frankreich haben nach Angaben des Innenministeriums 146.000 Menschen demonstriert. Laut Initiatoren der Proteste, zu denen etwa Gewerkschaften und Studierendenorganisationen gehören, nahmen landesweit 250.000 Menschen teil. Am vergangenen Samstag hatten sich die Teilnehmendenzahlen noch zwischen 320.000 und einer halben Million bewegt. Laut Innenministerium waren die Demonstrationen in Toulouse, Marseille, Lyon, Bordeaux oder Straßburg von Ausschreitungen geprägt.

Paraguays abgesetzter Präsident Pe�a wird angeklagt

Asuncion - Paraguays abgesetzter Präsident Santiago Pe�a ist im Zusammenhang mit dem Skandal um die Ueno Bank wegen des Verdachts der Untreue und der Selbstbegünstigung angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte zudem Untersuchungshaft gegen ihn und den ebenfalls beschuldigten früheren Zentralbankchef Carlos Carvallo, wie die Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz mitteilte.

Selenskyj nennt Trumps Friedensplan gefährlich

Abu Dhabi/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht den US-Vorschlag zu einer neuen europäischen Sicherheitsordnung als Ausweg aus Russlands Angriffskrieg gegen sein Land skeptisch. "Unter uns, für mich ist das nicht einfach. Und es kann sogar gefährlich sein", sagte Selenskyj in einem CNN-Interview. Der US-Sender veröffentlichte im Voraus einen Ausschnitt dieser Passage des Gesprächs. Erst müsse darüber diskutiert werden, wie der Krieg beendet wird, schrieb Selenskyj auf X.

Papst in Uruguay von Zehntausenden gefeiert

Vatikanstadt/Montevideo - Papst Leo XIV. ist am Samstag bei der ersten großen Messe seiner Südamerika-Reise in Uruguay von Zehntausenden Menschen gefeiert worden. Bei dem Gottesdienst in der Stadt Paysand� rief das Oberhaupt der katholischen Kirche dazu auf, den christlichen Glauben an die nächsten Generationen weiterzugeben. Weitere Stationen der insgesamt zwölftägigen Reise sind Argentinien und Peru, wo Leo vor seiner Wahl zum Pontifex zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war.

Auf den Kanaren droht Spanien neue Migrationskrise

Madrid - Auf den Kanaren droht Spanien eine neue Migrationskrise. Der Zustrom auf die vor Nordwestafrika liegenden Atlantikinseln beschleunigte sich in dieser Woche stark. Seit Samstagmitternacht erreichten laut spanischer Nachrichtenagentur EFE drei Boote mit insgesamt 314 Migranten El Hierro. Am Freitag hatten demnach mehr als 1.000 Migranten die Kanaren erreicht, ein Mensch starb. EFE berichtete über mehrere Rettungseinsätze vor El Hierro, Gran Canaria und Lanzarote.

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red