Eine verletzte Person beim Anschlag in Krakau aus Österreich

Krakau (Krakow) - Bei den Schüssen am Samstag im polnischen Krakau ist nach Angaben des polnischen Innenministeriums auch eine Person aus Österreich verletzt worden. Das teilte ein Sprecher am späten Samstagabend mit. Ein Mann hatte zuvor laut Polizei wahllos aus einem Auto heraus geschossen und vier Frauen sowie zwei Männer getötet. Mindestens 16 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Polizisten und jeweils eine Person aus Deutschland, Portugal, Russland und Großbritannien.

Seit Juli 5.000 Anträge bei Alleinerziehendenfonds

Wien - Seit dem Start mit Juli sind beim Unterstützungsfonds für Alleinerziehende rund 5.000 Anträge gestellt worden. Derzeit sind noch etwa 4.500 Anträge in Bearbeitung, 250 Ansuchen wurden negativ beschieden, teilte das Sozialministerium auf APA-Anfrage mit. Mehrere hundert Betroffene hätten bereits Geld auf das Konto überwiesen bekommen.

26 Prozent glauben laut Studie an "Opferthese"

Wien - Die Beliebtheit der "Opferthese" über die Rolle Österreichs im Nationalsozialismus hat über die letzten Jahrzehnte abgenommen. 2026 gab in einer Umfrage mit 26 Prozent ein Viertel an, dass Österreich das erste Opfer Hitlerdeutschlands war. 2008 glaubte das mit 33 Prozent ein Drittel, 1987 mit 48 Prozent knapp die Hälfte, wie eine Studie des Analytix-Instituts anlässlich der Novemberpogrome 1938 zeigt. Die damaligen Gewaltakte an Juden jähren sich Montagnacht zum 88. Mal.

Leo XIV. setzt Südamerika-Reise in Argentinien fort

Buenos Aires/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird an diesem Sonntag in Argentinien erwartet, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wird das Oberhaupt der katholischen Kirche am Abend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor steht noch eine Messe in Uruguay auf dem Programm, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise.

Eisenkot wird mit Regierungsbildung in Israel beauftragt

Jerusalem - In Israel soll Gadi Eisenkot mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt werden - der schärfste Rivale von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Präsident Yitzhak Herzog werde Eisenkot am Sonntag einen entsprechenden Auftrag erteilen, teilte das Präsidialamt am Samstagabend mit. Weder Netanyahu noch Eisenkot haben nach der Pattsituation bei der Wahl vom 27. Oktober einen klaren Weg zur Macht.

Mattle und Söder als bürgerliche "Wertegemeinschaft"

Innsbruck/München (Bayern) - Nach dem Grundsatzparteitag der Tiroler ÖVP am Samstag im Innsbrucker Congress hat die Landespartei ein Jahr vor der Landtagswahl zwecks Mobilisierung auf die große "Markus Söder-Show" gesetzt. Bayerns CSU-Ministerpräsident war Ehrengast bei einer Abendveranstaltung vor rund 1.000 schwarzen Sympathisanten. Mit Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) präsentierte er sich als heimatlich-bürgerliche "Wertegemeinschaft" und als "demokratische Mitte" gegen Rechts und Links.

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red