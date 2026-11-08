Polnische Polizei bestätigt Tod der Krakauer Täter-Familie

Krakau (Krakow) - Die drei Toten im Haus des Schützen von Krakau sind nach Polizeiangaben die Eltern und die Schwester des Mannes. Das berichtete der polnische Rundfunksender RMF FM unter Berufung auf den Sprecher der polnischen Polizeizentrale in Warschau, Andrzej Fijolek, am Sonntag. Die Leichen waren bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend im Haus des 24-jährigen Schützen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski etwa zwei Stunden Autofahrt nordöstlich von Krakau entdeckt worden.

Eine verletzte Person beim Anschlag in Krakau aus Österreich

Krakau (Krakow) - Bei den Schüssen am Samstag im polnischen Krakau ist nach Angaben des polnischen Innenministeriums auch eine Person aus Österreich verletzt worden. Das teilte ein Sprecher am späten Samstagabend mit. Ein Mann hatte zuvor laut Polizei wahllos aus einem Auto heraus geschossen und vier Frauen sowie zwei Männer getötet. Mindestens 16 Menschen seien verletzt worden, darunter zwei Polizisten und jeweils eine Person aus Deutschland, Portugal, Russland und Großbritannien.

Seit Juli 5.000 Anträge bei Alleinerziehendenfonds

Wien - Seit dem Start mit Juli sind beim Unterstützungsfonds für Alleinerziehende rund 5.000 Anträge gestellt worden. Derzeit sind noch etwa 4.500 Anträge in Bearbeitung, 250 Ansuchen wurden negativ beschieden, teilte das Sozialministerium auf APA-Anfrage mit. Mehrere hundert Betroffene hätten bereits Geld auf das Konto überwiesen bekommen.

Leo XIV. setzt Südamerika-Reise in Argentinien fort

Buenos Aires/Vatikanstadt - Papst Leo XIV. wird an diesem Sonntag in Argentinien erwartet, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wird das Oberhaupt der katholischen Kirche am Abend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor steht noch eine Messe in Uruguay auf dem Programm, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise.

COP31 in Antalya: Zwei Präsidenten und Maßnahmen als Ziel

Antalya/Wien - Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

26 Prozent glauben laut Studie an "Opferthese"

Wien - Die Beliebtheit der "Opferthese" über die Rolle Österreichs im Nationalsozialismus hat über die letzten Jahrzehnte abgenommen. 2026 gab in einer Umfrage mit 26 Prozent ein Viertel an, dass Österreich das erste Opfer Hitlerdeutschlands war. 2008 glaubte das mit 33 Prozent ein Drittel, 1987 mit 48 Prozent knapp die Hälfte, wie eine Studie des Analytix-Instituts anlässlich der Novemberpogrome 1938 zeigt. Die damaligen Gewaltakte an Juden jähren sich Montagnacht zum 88. Mal.

Italiens Winzer fordern niedrigere Weinpreise in Restaurants

Rom - Angesichts der Krise in der Weinbranche fordern italienische Winzer die Gastronomie auf, ihre Preisaufschläge auf Weinflaschen zu begrenzen. Eine Erhöhung um zehn Prozent sei angemessen. Höhere Aufschläge könnten dagegen den Absatz bremsen und insbesondere jüngere Kunden vom Weinkonsum abhalten. Die Initiative geht auf Luca Ferraris und Stefano Chiarlo zurück, zwei bekannte Weinproduzenten aus der norditalienischen Region Piemont.

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red