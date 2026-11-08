Böller zerfetzte Hand von Elfjährigem in Tirol

Wörgl - Einem Elfjährigen ist am Samstag in Wörgl von einem Böller die rechte Hand richtiggehend zerfetzt worden. Der Bub hatte mit drei anderen Kindern zwischen acht und neun Jahren mit einem Feuerzeug an dem pyrotechnischen Gegenstand hantiert, der keine Zündschnur hatte. Durch die Wucht der Explosion sprengte es dem Kind Teile des rechten Daumens und weitere Fingerglieder weg. Ein Neunjähriger erlitt ein Knalltrauma. Ein Notarzthubschrauber flog das Kind ins Uniklinikum Innsbruck.

Polnische Polizei bestätigt Tod der Krakauer Täter-Familie

Krakau (Krakow) - Die drei Toten im Haus des Schützen von Krakau sind nach Polizeiangaben die Eltern und die Schwester des Mannes. Das berichtete der polnische Rundfunksender RMF FM unter Berufung auf den Sprecher der polnischen Polizeizentrale in Warschau, Andrzej Fijolek, am Sonntag. Die Leichen waren bei einem Polizeieinsatz am Samstagabend im Haus des 24-jährigen Schützen in der Stadt Ostrowiec Swietokrzyski etwa zwei Stunden Autofahrt nordöstlich von Krakau entdeckt worden.

Ex-Wirecard-Chef Marsalek will Kurz "gestürzt" haben

Wien - Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek, der per internationalem Haftbefehl wegen Betrugs und in mehreren europäischen Ländern wegen Spionage für russische Nachrichtendienste gesucht wird, will am Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligt gewesen sein. "Wir" hätten Kurz "erfolgreich gestürzt", schrieb er laut Medienberichten zwei Wochen danach an Orlin Roussev, einen in Großbritannien zu mehrjähriger Haft verurteilten Anführer einer Spionagegruppe.

Russland droht Wien mit Vergeltung wegen Ausweisungen

Moskau/Wien - Russland droht Österreich wegen der jüngsten Ausweisung von vier russischen Diplomaten mit Gegenmaßnahmen. Die Vergeltungsmaßnahmen würden verhältnismäßig, aber für Wien "unweigerlich schmerzhaft" sein, sagte der stellvertretende Außenminister Dmitri Ljubinski gegenüber der russischen Staatsagentur TASS. Am 23. Oktober wurden vier russische Diplomaten in Österreich zu "personae non grata" erklärt und aufgefordert, das Land zu verlassen.

COP31 in Antalya: Zwei Präsidenten und Maßnahmen als Ziel

Antalya/Wien - Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

Dutzende Verletzte bei schwerem Erdbeben in Japan

Tokio - In Japan sind bei einem Erdbeben der Stärke 5,7 dutzende Menschen verletzt worden. Das Beben erschütterte nach Angaben der japanischen Meteorologiebehörde am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) die Präfektur Shizuoka westlich der Hauptstadt Tokio. Wie die Lokalzeitung "Chunichi Shimbun" und der Sender Tokai Television berichteten, wurden in den zentraljapanischen Präfekturen Shizuoka und Aichi mindestens 24 Menschen verletzt.

Russland greift Energieanlagen in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ukrainische Energieinfrastruktur sowie ein Containerschiff angegriffen. Der Frachter habe Waffen und militärische Ausrüstung geliefert und sei südwestlich der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Zudem hätten die Streitkräfte ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen. Dieses habe die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgt.

Italiens Winzer fordern niedrigere Weinpreise in Restaurants

Rom - Angesichts der Krise in der Weinbranche fordern italienische Winzer die Gastronomie auf, ihre Preisaufschläge auf Weinflaschen zu begrenzen. Eine Erhöhung um zehn Prozent sei angemessen. Höhere Aufschläge könnten dagegen den Absatz bremsen und insbesondere jüngere Kunden vom Weinkonsum abhalten. Die Initiative geht auf Luca Ferraris und Stefano Chiarlo zurück, zwei bekannte Weinproduzenten aus der norditalienischen Region Piemont.

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red