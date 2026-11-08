Gemeindebund-Chef bei Reformpartnerschaft zuversichtlich

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) hat sich am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF zuversichtlich gezeigt, dass sich Bund, Länder und Gemeinden in der gemeinsamen "Reformpartnerschaft" noch auf eine bessere Aufgabenteilung etwa in den Bereichen Bildung und Gesundheit einigen werden. "Der Reformzug ist etwas schleppend losgegangen", räumte Pressl ein. Man müsse aber das Finale abwarten, "manchmal wird das Hähnchen erst in den letzten Minuten richtig knusprig".

Staatstrauer in Polen nach Krakau-Anschlag mit sechs Toten

Krakau (Krakow) - In Polen hat am Sonntag nach dem Anschlag in Krakau mit sechs Toten eine zweitägige Staatstrauer begonnen. Die Tat war nach Einschätzung der Behörden mutmaßlich rechtsextrem motiviert. Die Staatsanwaltschaft stufte die tödlichen Schüsse auf dem Marktplatz von Krakau als terroristische Straftat ein. Unter den zahlreichen Verletzten ist auch eine Person aus Österreich.

Böller zerfetzte Hand von Elfjährigem in Tirol

Wörgl - Einem Elfjährigen ist am Samstag in Wörgl von einem Böller die rechte Hand richtiggehend zerfetzt worden. Der Bub hatte mit drei anderen Kindern zwischen acht und neun Jahren mit einem Feuerzeug an dem pyrotechnischen Gegenstand hantiert, der keine Zündschnur hatte. Durch die Wucht der Explosion sprengte es dem Kind Teile des rechten Daumens und weitere Fingerglieder weg. Ein Neunjähriger erlitt ein Knalltrauma. Ein Notarzthubschrauber flog das Kind ins Uniklinikum Innsbruck.

Katz: Israels Mission gegen Iran noch nicht beendet

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sieht den Konflikt mit dem Iran noch nicht als beendet an. Die Mission sei nicht abgeschlossen, sagte er bei einer Gedenkfeier in Jerusalem am Sonntag. Der Iran versuche erneut, an Atomwaffen zu gelangen und verfolge weitere Ziele, "die den Staat Israel in konkrete Gefahr bringen". Katz rief die Israelis mit Blick auf die "großen Aufgaben", die noch bevorstünden, zur Einheit auf.

COP31 in Antalya: Zwei Präsidenten und Maßnahmen als Ziel

Antalya/Wien - Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

Papst prangert in Uruguay Gewalt gegen Kinder an

Montevideo - Auf der ersten Station seiner Südamerika-Reise hat Papst Leo XIV. in Uruguay die Gewalt in den Armutsvierteln des sonst wohlhabenden Landes angeprangert. "Es gibt Kinder in Uruguay, die nicht zur Schule gehen, weil sie Angst haben, nicht zurückzukommen", sagte Leo am Samstag (Ortszeit) bei einem Besuch im von Kriminalität heimgesuchten Viertel Casavalle in Montevideo. Der Papst war am Freitag in Uruguay gelandet, nur dreieinhalb Wochen nach seiner Lungenkrebs-Operation.

Ex-Wirecard-Chef Marsalek will Kurz "gestürzt" haben

Wien - Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek, der per internationalem Haftbefehl wegen Betrugs und in mehreren europäischen Ländern wegen Spionage für russische Nachrichtendienste gesucht wird, will am Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligt gewesen sein. "Wir" hätten Kurz "erfolgreich gestürzt", schrieb er laut Medienberichten zwei Wochen danach an Orlin Roussev, einen in Großbritannien zu mehrjähriger Haft verurteilten Anführer einer Spionagegruppe.

Russland droht Wien mit Vergeltung wegen Ausweisungen

Moskau/Wien - Russland droht Österreich wegen der jüngsten Ausweisung von vier russischen Diplomaten mit Gegenmaßnahmen. Die Vergeltungsmaßnahmen würden verhältnismäßig, aber für Wien "unweigerlich schmerzhaft" sein, sagte der stellvertretende Außenminister Dmitri Ljubinski gegenüber der russischen Staatsagentur TASS. Am 23. Oktober wurden vier russische Diplomaten in Österreich zu "personae non grata" erklärt und aufgefordert, das Land zu verlassen.

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red