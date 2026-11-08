Niederösterreicherin bei Anschlag in Krakau getötet

Krakau (Krakow)/Wien - Bei dem Anschlag in Krakau mit sechs Toten ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntagnachmittag der APA mit. "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und allen Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl", sagte Mikl-Leitner.

Gemeindebund-Chef bei Reformpartnerschaft zuversichtlich

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) hat sich am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF zuversichtlich gezeigt, dass sich Bund, Länder und Gemeinden in der gemeinsamen "Reformpartnerschaft" noch auf eine bessere Aufgabenteilung etwa in den Bereichen Bildung und Gesundheit einigen werden. "Der Reformzug ist etwas schleppend losgegangen", räumte Pressl ein. Man müsse aber das Finale abwarten, "manchmal wird das Hähnchen erst in den letzten Minuten richtig knusprig".

Protest gegen Rodung für deutsches Dosenwerk für Red Bull

Fuschl - Nach dem Beginn der Waldrodung für ein neues Dosenwerk für Red Bull hat im deutschen Baruth/Mark südlich von Berlin eine Gruppe von Umweltschützer gegen das Projekt protestiert. "Wohl aus Angst vor Protesten und anstehenden Gerichtsverfahren schafft Red Bull Fakten", hieß es von der Initiative "Ressourcenbündnis Baruth". "Nach der Genehmigung und Veröffentlichung durch die Gemeindeverwaltung Ende Oktober ließ Red Bull damit keine Zeit bis zur Rodung verstreichen."

COP31 in Antalya: Zwei Präsidenten und Maßnahmen als Ziel

Antalya/Wien - Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

Katz: Israels Mission gegen Iran noch nicht beendet

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz sieht den Konflikt mit dem Iran noch nicht als beendet an. Die Mission sei nicht abgeschlossen, sagte er bei einer Gedenkfeier in Jerusalem am Sonntag. Der Iran versuche erneut, an Atomwaffen zu gelangen und verfolge weitere Ziele, "die den Staat Israel in konkrete Gefahr bringen". Katz rief die Israelis mit Blick auf die "großen Aufgaben", die noch bevorstünden, zur Einheit auf.

Russland greift Energieanlagen in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ukrainische Energieinfrastruktur sowie ein Containerschiff angegriffen. Der Frachter habe Waffen und militärische Ausrüstung geliefert und sei südwestlich der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Zudem hätten die Streitkräfte ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen. Dieses habe die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgt.

61-Jähriger kam mit Wingsuit in Salzburg ums Leben

Bruck an der Glocknerstraße - Ein 61-Jähriger ist am Samstag in Bruck an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) beim Flug mit einem Wingsuit tödlich verunglückt. Er war über Zell am See aus einem Flugzeug gesprungen und wenig später aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt. Ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Obwohl sich der Rettungsschirm noch automatisch geöffnet hatte, wurde der Mann nur noch tot aufgefunden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

21 Tote bei Bootsunglück vor der Küste des Senegal

Dakar - Vor der Küste des Senegal sind beim Untergang eines Flüchtlingsbootes mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl sei vorläufig. Es werde noch nach weiteren Opfern gesucht, teilte das senegalesische Innenministerium am Samstagabend (Ortszeit) mit. Nur ein Mensch habe gerettet werden können, hieß es weiter. Den Familien der Opfer werde Hilfe geleistet.

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red