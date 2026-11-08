Niederösterreicherin bei Anschlag in Krakau getötet

Krakau (Krakow)/Wien - Bei dem Anschlag in Krakau mit sechs Toten ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntagnachmittag der APA mit. "Besonders nahe geht uns diese abscheuliche Tat, weil auch einer Niederösterreicherin das Leben genommen und ihr Ehemann verletzt wurde. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und allen Angehörigen der Opfer. Ihnen gilt mein tief empfundenes Mitgefühl", sagte Mikl-Leitner.

Gemeindebund-Chef bei Reformpartnerschaft zuversichtlich

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) hat sich am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF zuversichtlich gezeigt, dass sich Bund, Länder und Gemeinden in der gemeinsamen "Reformpartnerschaft" noch auf eine bessere Aufgabenteilung etwa in den Bereichen Bildung und Gesundheit einigen werden. "Der Reformzug ist etwas schleppend losgegangen", räumte Pressl ein. Man müsse aber das Finale abwarten, "manchmal wird das Hähnchen erst in den letzten Minuten richtig knusprig".

Ex-Militärchef Eisenkot will Israel aus der Krise führen

Jerusalem - Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jashar, Gadi Eisenkot, hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus seiner tiefen Krise herausführen solle. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass das Land "wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet", sagte Eisenkot, nachdem Präsident Yitzhak Herzog ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.

Golfstaaten treiben gemeinsames Schienennetz voran

Manama - Die Golfstaaten arbeiten weiter an einem gemeinsamen Schienennetz entlang der Küste zum Persischen Golf. Bahrains Kronprinz Salman bin Hamad empfing Vertreter der Staaten, die in Manama ein Abkommen zu dem Projekt unterzeichneten, wie die Staatsagentur BNO berichtete. Bahrains Transportminister bezeichnete die Pläne örtlichen Medien zufolge als "Investition in die Zukunft der Golfregion und der nächsten Generationen". Das Netz soll bis zum Jahr 2030 fertiggestellt werden.

Protest gegen Rodung für deutsches Dosenwerk für Red Bull

Fuschl - Nach dem Beginn der Waldrodung für ein neues Dosenwerk für Red Bull hat im deutschen Baruth/Mark südlich von Berlin eine Gruppe von Umweltschützer gegen das Projekt protestiert. "Wohl aus Angst vor Protesten und anstehenden Gerichtsverfahren schafft Red Bull Fakten", hieß es von der Initiative "Ressourcenbündnis Baruth". "Nach der Genehmigung und Veröffentlichung durch die Gemeindeverwaltung Ende Oktober ließ Red Bull damit keine Zeit bis zur Rodung verstreichen."

Sieben Tote und 112 Verletzte bei Zugsunglück in Ägypten

Kairo - Bei einem Zugsunglück in Ägypten sind nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 112 weitere verletzt worden. Bei dem Unfall in Giseh seien mehrere Waggons eines Passagierzugs entgleist, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Kairo und Assuan, die als wichtigste Verbindung zwischen der Hauptstadt und der Nil-Stadt weit im Süden gilt.

Russland greift Energieanlagen in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ukrainische Energieinfrastruktur sowie ein Containerschiff angegriffen. Der Frachter habe Waffen und militärische Ausrüstung geliefert und sei südwestlich der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Zudem hätten die Streitkräfte ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen. Dieses habe die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgt.

61-Jähriger kam mit Wingsuit in Salzburg ums Leben

Bruck an der Glocknerstraße - Ein 61-Jähriger ist am Samstag in Bruck an der Großglocknerstraße (Bezirk Zell am See) beim Flug mit einem Wingsuit tödlich verunglückt. Er war über Zell am See aus einem Flugzeug gesprungen und wenig später aus noch ungeklärten Umständen abgestürzt. Ein Fremdverschulden schlossen die Ermittler aus. Obwohl sich der Rettungsschirm noch automatisch geöffnet hatte, wurde der Mann nur noch tot aufgefunden, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

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red