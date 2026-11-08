Niederösterreicherin unter den Toten des Krakau-Anschlags

Krakau (Krakow)/Wien - Bei dem mutmaßlich "rechtsextrem" motivierten Anschlag in Krakau mit sechs Toten und 15 Verletzten ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die von einer "abscheulichen Tat" sprach, Sonntagnachmittag mit. Betroffen zeigten sich auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen. Die polnische Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.

Gemeindebund-Chef bei Reformpartnerschaft zuversichtlich

Wien - Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) hat sich am Sonntag in der "Pressestunde" des ORF zuversichtlich gezeigt, dass sich Bund, Länder und Gemeinden in der gemeinsamen "Reformpartnerschaft" noch auf eine bessere Aufgabenteilung etwa in den Bereichen Bildung und Gesundheit einigen werden. "Der Reformzug ist etwas schleppend losgegangen", räumte Pressl ein. Man müsse aber das Finale abwarten, "manchmal wird das Hähnchen erst in den letzten Minuten richtig knusprig".

Nvidia prüft Berichte zu ausländischer Spionage gegen Chef

Santa Clara (Kalifornien) - Der US-Chipriese Nvidia hat eine Untersuchung zu Berichten eingeleitet, dass Firmenchef Jensen Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden ist. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden ist.

US-Demokraten nehmen Musk und Trump-Vertraute ins Visier

Washington - Nach ihrem deutlichen Sieg bei den US-Zwischenwahlen planen die Demokraten weitreichende parlamentarische Untersuchungen gegen das Umfeld von Präsident Donald Trump. Im Fokus stünden dabei der Technologie-Milliardär Elon Musk, der neue Stabschef im Weißen Haus, Stephen Miller, sowie mehrere Großunternehmen, kündigten führende Vertreter der Partei am Sonntag an. Die Demokraten übernehmen im Jänner die Kontrolle über den US-Kongress.

Ex-Militärchef Eisenkot will Israel aus der Krise führen

Jerusalem - Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jashar, Gadi Eisenkot, hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus seiner tiefen Krise herausführen solle. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass das Land "wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet", sagte Eisenkot, nachdem Präsident Yitzhak Herzog ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet

Montevideo - Papst Leo XIV. ist zu einem dreitägigen Besuch in Argentinien angekommen, der Heimat seines vergangenes Jahr verstorbenen Vorgängers Franziskus. In der Hauptstadt Buenos Aires wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche Sonntagabend von Präsident Javier Milei begrüßt. Zuvor hatte Leo in Uruguay, der ersten Station seiner insgesamt zwölftägigen Südamerika-Reise, noch eine große Messe mit etwa 50.000 Teilnehmern gefeiert.

Sieben Tote und 112 Verletzte bei Zugsunglück in Ägypten

Kairo - Bei einem Zugsunglück in Ägypten sind nach offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen getötet und 112 weitere verletzt worden. Bei dem Unfall in Gizeh seien mehrere Waggons eines Passagierzugs entgleist, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Kairo und Assuan, die als wichtigste Verbindung zwischen der Hauptstadt und der Nil-Stadt weit im Süden gilt. Das Außenministerium in Wien zeigte sich auf X "zutiefst betrübt".

Russland greift Energieanlagen in der Ukraine an

Kiew (Kyjiw) - Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ukrainische Energieinfrastruktur sowie ein Containerschiff angegriffen. Der Frachter habe Waffen und militärische Ausrüstung geliefert und sei südwestlich der Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa getroffen worden, teilte das Ministerium mit. Zudem hätten die Streitkräfte ein Umspannwerk in der Region Schytomyr beschossen. Dieses habe die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom versorgt.

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red