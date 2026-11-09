Erstmals über 1.000 Hitzetote in einem Sommer in Österreich

Wien - Erstmals hat es in Österreich in einem Sommer mehr als 1.000 Hitzetote gegeben. Die von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) geschätzte Zahl lag von Juni bis September bei 1.008 Todesfällen - mit einem Unsicherheitsintervall von 637 bis 1.293 Opfern. Das meldete das Gesundheitsministerium am Montag. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es geschätzt 989 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 425. Das Hitze-Mortalitätsmonitoring gibt es seit 2017.

Niederösterreicherin unter den Toten des Krakau-Anschlags

Krakau (Krakow)/Wien - Bei dem mutmaßlich "rechtsextrem" motivierten Anschlag in Krakau mit sechs Toten und 15 Verletzten ist eine Niederösterreicherin ums Leben gekommen. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die von einer "abscheulichen Tat" sprach, Sonntagnachmittag mit. Betroffen zeigten sich auch ÖVP-Kanzler Christian Stocker, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Präsident Alexander Van der Bellen. Die polnische Staatsanwaltschaft leitete Terrorermittlungen ein.

Deutlich weniger Schüler in Wien mit Deutsch-Problemen

Wien - In Wien ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Deutsch-Problemen mit außerordentlichem Status unterrichtet werden, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Laut aktuellen Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) gab es in den öffentlichen Pflichtschulen mit 1. Oktober 15.174 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, das entspricht rund 13 Prozent. Das sei der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

UNO-Klimagipfel in Antalya startet mit Maßnahmen als Ziel

Antalya/Wien - Mit dem Novum einer geteilten Präsidentschaft startet am 9. November die 31. UNO-Klimakonferenz COP31 im türkischen Antalya. Während Australiens Umweltminister Chris Bowen als Präsident der Verhandlungen agieren wird, ist sein türkischer Amtskollege Murat Kurum der eigentliche COP-Präsident. Auf dem offiziellen Webportal wurden mit Finanzierung, Klimawandelanpassung und Klimazielen die drei Schwerpunkte für die kommenden zwei Wochen genannt.

G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen

Paris - Die G7-Außenminister wirtschaftsstarker Demokratien suchen ab Montag nach einem gemeinsamen Kurs bei den Kriegen und Krisen im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine. Knapp eine Woche nach der krachenden Niederlage der Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen will auch US-Chefdiplomat Marco Rubio an den Beratungen in Paris teilnehmen. Mit Spannung wird erwartet, ob die Runde eine einheitliche Linie gegenüber Russland und China findet.

Papst Leo fordert in Argentinien mehr Rücksicht auf Schwache

Montevideo - Papst Leo XIV. hat zum Auftakt eines Besuchs in Argentinien gemahnt, mehr Rücksicht auf arme und schwache Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. "Zu Hause wird uns beigebracht, uns um die Schwachen zu kümmern, zu vergeben, zu teilen und denen beizustehen, die Hilfe brauchen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in Buenos Aires. Dies gelte auch für die Gesellschaft insgesamt.

Ex-Wirecard-Chef Marsalek will Kurz "gestürzt" haben

Wien - Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek, der per internationalem Haftbefehl wegen Betrugs und in mehreren europäischen Ländern wegen Spionage für russische Nachrichtendienste gesucht wird, will am Rücktritt des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) beteiligt gewesen sein. "Wir" hätten Kurz "erfolgreich gestürzt", schrieb er laut Medienberichten zwei Wochen danach an Orlin Roussev, einen in Großbritannien zu mehrjähriger Haft verurteilten Anführer einer Spionagegruppe.

Ex-Militärchef Eisenkot will Israel aus der Krise führen

Jerusalem - Der Vorsitzende der Mitte-Partei Jashar, Gadi Eisenkot, hat eine neue Führung versprochen, die Israel aus seiner tiefen Krise herausführen solle. Er wolle alle Teile der Gesellschaft vertreten und sich dafür einsetzen, dass das Land "wieder sichere Ufer erreicht und zu mentaler Gesundheit zurückfindet", sagte Eisenkot, nachdem Präsident Yitzhak Herzog ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt hatte.

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red