Polizei: Schütze von Krakau ist tot

Krakau (Krakow) - Der Täter der Schusswaffenattacke von Krakau ist Polizeiangaben zufolge tot. Er erlag am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Onlineplattform X mit. Der Angreifer war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler "mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz" gerast und hatte "wahllos auf Passanten" geschossen. Dabei wurden sechs Menschen getötet - darunter eine Niederösterreicherin - und 15 verletzt.

Erderwärmung 2026 erneut dicht an 1,5-Grad

Antalya/Wien - Das Jahr 2026 wird erneut ein Jahr der Wetterextreme - mit enormen Schäden und Verlusten nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch an Menschenleben. Das geht aus dem am Montag zum Auftakt der UNO-Klimakonferenz im türkischen Antalya veröffentlichten vorläufigen Klima-Zustandsbericht der Weltmeteorologie-Organisation WMO hervor. "Wir haben ein neues Zeitalter der Klimaextreme erreicht", erklärte dazu UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Erstmals über 1.000 Hitzetote in einem Sommer in Österreich

Wien - Erstmals hat es in Österreich in einem Sommer mehr als 1.000 Hitzetote gegeben. Die von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) geschätzte Zahl lag von Juni bis September bei 1.008 Todesfällen - mit einem Unsicherheitsintervall von 637 bis 1.293 Opfern. Das meldete das Gesundheitsministerium am Montag. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es geschätzt 989 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 425. Das Hitze-Mortalitätsmonitoring gibt es seit 2017.

Protestkundgebung wegen Aus von Ardo-Werk in NÖ

Groß-Enzersdorf/Wien - In Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist am Montag eine Protest- und Solidaritätskundgebung im Zusammenhang mit dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Szene gegangen. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA hatten zur Teilnahme aufgerufen. In mehreren Redebeiträgen gab es einen gemeinsamen Tenor in Sachen Hauptforderungen: Es brauche einen fairen Sozialplan für die 190 Ardo-Beschäftigten, zudem müsse seitens des Landes eine Arbeitsstiftung eingerichtet werden.

Papst Leo fordert in Argentinien mehr Rücksicht auf Schwache

Montevideo - Papst Leo XIV. hat zum Auftakt eines Besuchs in Argentinien gemahnt, mehr Rücksicht auf arme und schwache Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. "Zu Hause wird uns beigebracht, uns um die Schwachen zu kümmern, zu vergeben, zu teilen und denen beizustehen, die Hilfe brauchen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche nach seiner Ankunft in Buenos Aires. Dies gelte auch für die Gesellschaft insgesamt.

Feinstaubbelastung in Neu Delhi drastisch über WHO-Grenzwert

Neu-Delhi - Nach dem Abbrennen von Feuerwerk zum hinduistischen Lichterfest Diwali ist die Feinstaubbelastung in der indischen Hauptstadt Neu Delhi drastisch gestiegen. Montagfrüh wurden 879 Mikrogramm der krebserregenden PM2,5-Feinstaubpartikel pro Kubikmeter Luft gemessen, wie das Unternehmen IQAir unter Berufung auf Daten einer Messstation der Stadtverwaltung angab. Das ist fast 59 Mal mehr als der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Tageshöchstwert.

Nächtliche Bergung von zwei verletzten Mädchen im Flachgau

Ebenau/Salzburg - Zwei verletzte Mädchen sind in der Nacht auf Montag in Ebenau (Flachgau) von Bergrettung und Feuerwehr geborgen worden. Laut Salzburger Bergrettung sind die etwa 14 Jahre alten Teenager in der Nähe des Werkschulheims in einem Wald rund 50 Meter in Richtung Strubklamm abgerutscht und im absturzgefährdeten Gelände in einer Rinne liegen geblieben. "Sie waren verletzt, unterkühlt und durchnässt", schilderte der Einsatzleiter der Bergrettungsortsstelle Salzburg, Gerwin Andreas.

Ölpreise am Montag deutlich gefallen

New York/London - Die Ölpreise haben am Montag merklich nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Jänner kostete zum Wochenstart 96,76 US-Dollar (86,66 Euro) und damit gut 1,5 Prozent weniger als am Freitag. Nach dem stärksten Wochenverlust seit April 2020 in der vergangenen Woche belasteten am Montag Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Kriegs zwischen den USA und dem Iran die Notierungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red