Polizei: Schütze von Krakau ist tot

Krakau (Krakow) - Der Täter der Schusswaffenattacke von Krakau ist Polizeiangaben zufolge tot. Er erlag am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Onlineplattform X mit. Der Mann war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler "mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz" gerast und hatte "wahllos auf Passanten" geschossen. Sechs Menschen wurden getötet - darunter eine 51 Jahre alte Niederösterreicherin - und 15 verletzt.

Erderwärmung 2026 erneut dicht an 1,5-Grad

Antalya/Wien - Das Jahr 2026 wird erneut ein Jahr der Wetterextreme - mit enormen Schäden und Verlusten nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch an Menschenleben. Das geht aus dem am Montag zum Auftakt der UNO-Klimakonferenz im türkischen Antalya veröffentlichten vorläufigen Klima-Zustandsbericht der Weltmeteorologie-Organisation WMO hervor. "Wir haben ein neues Zeitalter der Klimaextreme erreicht", erklärte dazu UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres.

Debatten über Klimafinanzierung zu Beginn der Klimakonferenz

Antalya - Begleitet von Diskussionen über Finanzfragen und mit anderthalbstündiger Verspätung hat im türkischen Antalya am Montag die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) begonnen. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief die politisch Verantwortlichen der Welt auf, "Ernst zu machen mit einer schnelleren Verringerung der Emissionen und der Abkehr von fossilen Brennstoffen". Zugleich müssten "besonders verwundbare Staaten die Finanzmittel und den Schutz erhalten, den sie benötigen".

Pensionistin drei Tage in Kofferraum gefangen gehalten

Braunau am Inn/Wien - Eine 62-jährige Oberösterreicherin aus dem Bezirk Braunau ist offensichtlich in Ungarn drei Tage lang von einem ungarischen Bekannten "unter widrigsten Bedingungen gefangen gehalten, gefesselt, misshandelt und unter Einsatz einer Schusswaffe bedroht worden", bestätigte die Polizei einen Bericht auf "krone.at" am Montag. Die Frau hatte am Samstag Anzeige im Polizeizentrum Braunau erstattet.

Protestkundgebung wegen Aus von Ardo-Werk in NÖ

Groß-Enzersdorf/Wien - In Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist am Montag eine Protest- und Solidaritätskundgebung im Zusammenhang mit dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Szene gegangen. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA hatten zur Teilnahme aufgerufen. In mehreren Redebeiträgen gab es einen gemeinsamen Tenor in Sachen Hauptforderungen: Es brauche einen fairen Sozialplan für die 190 Ardo-Beschäftigten, zudem müsse seitens des Landes eine Arbeitsstiftung eingerichtet werden.

Fünf Tote bei heftigen Regenfällen im Gazastreifen

Jerusalem/Gaza - Bei heftigen Regenfällen im Gazastreifen sind nach Angaben des Zivilschutzes zwei Frauen und drei Kinder ums Leben gekommen. Südlich von Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens stürzte eine Sandböschung über Zelten von Vertriebenen ein, wie der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte suchten nach Vermissten. Seit Samstag gibt es in dem Palästinensergebiet heftige Regenfälle.

Flugabgabe: Marterbauer will nicht auf Einnahmen verzichten

Brüssel/Wien/EU-weit - Im Zuge der Diskussion um eine unter anderem von den neun Landeshauptleuten geforderte Streichung der Flugabgabe hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Plänen eine Absage erteilt. Auf das dadurch erwartete Aufkommen von 190 Millionen Euro "kann ich mit Sicherheit nicht verzichten", sagte Marterbauer am Vormittag am Rande des Rates der EU-Finanzminister in Brüssel mit Verweis auf das Budget vor Medienvertretern. "Da haben wir keinen Spielraum."

Start für den Umstieg auf die Digitale Vignette 2027

Wien - Die Vignette 2027 gibt es nur noch in digitaler Form. Ab 1. Dezember werden keine Klebevignetten mehr verkauft. Die Digitale Vignette für das kommende Jahr ist ab sofort erhältlich, bis Ende Dezember noch zum alten Preis von 106,80 Euro. Ab Jänner steigt der Preis um zwei Prozent auf 108,90 Euro, wie Mobilitäts- und Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie Vertreter der Asfinag bei einem Pressetermin am Montag bekanntgaben. Analoge Verkaufswege werden bleiben.

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red