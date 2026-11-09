Polizei: Schütze von Krakau ist tot

Krakau (Krakow) - Der Täter der Schusswaffenattacke von Krakau ist Polizeiangaben zufolge tot. Er erlag am Montagmorgen im Krankenhaus seinen Verletzungen, teilte das Polizeipräsidium der Woiwodschaft Kleinpolen auf der Onlineplattform X mit. Der Mann war am Samstagnachmittag nach Angaben der Ermittler "mit einem Auto auf den Hauptmarktplatz" gerast und hatte "wahllos auf Passanten" geschossen. Sechs Menschen wurden getötet - darunter eine 51 Jahre alte Niederösterreicherin - und 15 verletzt.

Benko-Anwalt legte Rechtsmittel gegen Betrugsurteil ein

Innsbruck - Nach der Verurteilung von Signa-Gründer Ren� Benko vergangene Woche am Landesgericht Innsbruck hat Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess Rechtsmittel eingelegt, konkret Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Das teilte Wess der APA am Montag mit. Auch die WKStA legte Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch ein. Benko ist am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

Brenner Basistunnel - Lösegeldforderung nach Cyberangriff

Innsbruck - Im Fall des Cyberangriffs auf den Brenner Basistunnel sind 812 Gigabyte gestohlen und daraufhin Lösegeld gefordert worden. Das wurde den zuständigen Ermittlungsbehörden gemeldet. Auswirkungen auf den Baubetrieb gebe es keine, informierte die BBT SE am Montag. Die BBT SE war am 17. Oktober Ziel eines Cyberangriffs geworden. Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls wurden Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet. Bisher sei keine Veröffentlichung der Daten festgestellt worden.

Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden nach Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

Deutlich weniger Schüler in Wien mit Deutsch-Problemen

Wien - In Wien ist die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Deutsch-Problemen mit außerordentlichem Status unterrichtet werden, im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Laut aktuellen Zahlen aus dem Büro von Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) gab es in den öffentlichen Pflichtschulen mit 1. Oktober 15.174 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, das entspricht rund 13 Prozent. Das sei der niedrigste Stand seit dem Schuljahr 2021/22.

Protestkundgebung wegen Aus von Ardo-Werk in NÖ

Groß-Enzersdorf/Wien - In Groß-Enzersdorf in Niederösterreich ist am Montag eine Solidaritätskundgebung im Zusammenhang mit dem Aus für das Ardo-Werk in Szene gegangen. In mehreren Redebeiträgen forderten Vertreter der Gewerkschaften PRO-GE und GPA einen fairen Sozialplan für die 190 Beschäftigten sowie eine Arbeitsstiftung seitens des Landes. Dass Ardo-Mitarbeitende bei jenen Unternehmen unterkommen könnten, die ihre Verarbeitungskapazitäten ausbauen, zeichnete sich vorerst nicht ab.

Debatten über Klimafinanzierung zu Beginn der Klimakonferenz

Antalya - Begleitet von Diskussionen über Finanzfragen und mit anderthalbstündiger Verspätung hat im türkischen Antalya am Montag die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) begonnen. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief die politisch Verantwortlichen der Welt auf, "Ernst zu machen mit einer schnelleren Verringerung der Emissionen und der Abkehr von fossilen Brennstoffen". Zugleich müssten "besonders verwundbare Staaten die Finanzmittel und den Schutz erhalten, den sie benötigen".

G7-Außenminister beraten über Wege aus Kriegen und Krisen

Paris/Berlin/Washington - Die Außenminister der G7-Staaten sind am Montag in Paris zusammengekommen, um über die Konflikte im Nahen Osten und den russischen Krieg gegen die Ukraine zu beraten. Vor seiner Abreise zum zweitägigen Treffen rief der deutsche Außenminister Johann Wadephul zu konkreten Verhandlungen im Iran-Konflikt auf und warnte vor einer neuen militärischen Eskalation. "Die Diplomatie läuft auf Hochtouren", erklärte Wadephul vor seiner Abreise in Berlin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red