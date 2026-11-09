In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

Krakau (Krakow)/Wien - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich "in stabilem Zustand". Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Vernehmen nach soll der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, auch ansprechbar sein. Noch im Verlauf dieser Woche soll der verletzte Mann nach Österreich überstellt werden.

Warnung vor Antisemitismus bei Novemberpogrome-Gedenken

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das jährliche Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zum Anlass genommen, erneut vor steigendem Antisemitismus zu warnen. "Wir sind sehr besorgt", sagte er am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung wie Nationalrat.

Prozess um Anlage-Betrug mit 14,1 Mo. Euro Schaden in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht hat am Montag ein Prozess um einen groß angelegten Investment-Betrug begonnen. Die Angeklagten - zwei Männer im Alter von 51 und 59 Jahren - sollen mit dubiosen Gesellschaften namens "Unique Global Investment" und "Johnson Capital Private" Anlagemöglichkeiten mit sagenhaften Renditen in Aussicht gestellt haben. Die Anklage umfasst 918 Opfer, ein Schaden von 14,1 Mio. Euro ist inkriminiert. Die Angeklagten waren vorerst nicht geständig.

Debatten über Klimafinanzierung zu Beginn der Klimakonferenz

Antalya - Begleitet von Diskussionen über Finanzfragen und mit anderthalbstündiger Verspätung hat im türkischen Antalya am Montag die 31. UNO-Klimakonferenz (COP31) begonnen. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres rief die politisch Verantwortlichen der Welt auf, "Ernst zu machen mit einer schnelleren Verringerung der Emissionen und der Abkehr von fossilen Brennstoffen". Zugleich müssten "besonders verwundbare Staaten die Finanzmittel und den Schutz erhalten, den sie benötigen".

Flugabgabe: Marterbauer will nicht auf Einnahmen verzichten

Brüssel/Wien/EU-weit - Im Zuge der Diskussion um eine unter anderem von den neun Landeshauptleuten geforderte Streichung der Flugabgabe hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Plänen eine Absage erteilt. Auf das dadurch erwartete Aufkommen von 190 Millionen Euro "kann ich mit Sicherheit nicht verzichten", sagte Marterbauer am Vormittag am Rande des Rates der EU-Finanzminister in Brüssel mit Verweis auf das Budget vor Medienvertretern. "Da haben wir keinen Spielraum."

Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden laut Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

Viel Kritik an Zukunftsdepot in Begutachtung

Wien - Die Begutachtungsfrist für das Zukunftsdepot läuft heute aus. Bisher eingetroffene Stellungnahmen etwa von Arbeiterkammer und ÖGB äußern sich kritisch bezüglich fehlender sozialer Ausgewogenheit. Weiters wird - auch von den Grünen - im Endausbau ein gehöriger Einnahmenausfall befürchtet. Die Interessensvertreter der Anleger hätten wiederum gerne mehr Optionen. Zudem sollen nicht nur Eltern einzahlen können.

Benko-Anwalt legte Rechtsmittel gegen Betrugsurteil ein

Innsbruck - Nach der Verurteilung von Signa-Gründer Ren� Benko vergangene Woche am Landesgericht Innsbruck hat Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess Rechtsmittel eingelegt, konkret Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Das teilte Wess der APA am Montag mit. Auch die WKStA legte Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch ein. Benko ist am Donnerstag wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden.

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red