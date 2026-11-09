Russell Brand zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt

London - Vom Rampenlicht in die Gefängniszelle: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter am Londoner Southwark Crown Court.

In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

Krakau (Krakow)/Wien - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich "in stabilem Zustand". Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Vernehmen nach soll der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, auch ansprechbar sein. Noch im Verlauf dieser Woche soll der verletzte Mann nach Österreich überstellt werden.

Warnung vor Antisemitismus bei Novemberpogrome-Gedenken

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das jährliche Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zum Anlass genommen, erneut vor steigendem Antisemitismus zu warnen. "Wir sind sehr besorgt", sagte er am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung wie Nationalrat.

Wegen neuem US-Zoll streicht die Voest 150 Jobs in Kindberg

Linz/Washington/Kindberg - Der Stahlkonzern voestalpine baut wegen eines zusätzlichen US-Strafzolls 150 von 950 Stellen am steirischen Standort in Kindberg ab. Das schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Konkret brummen die USA dem Unternehmen für die in der Steiermark hergestellten Nahtlosrohre neben dem bestehenden Zoll von 50 Prozent weitere 57,38 Prozent auf - was in Summe 107,38 Prozent bedeute. Das US-Handelsministerium werfe der Voest Preisdumping vor.

Flugabgabe: Marterbauer will nicht auf Einnahmen verzichten

Brüssel/Wien/EU-weit - Im Zuge der Diskussion um eine unter anderem von den neun Landeshauptleuten geforderte Streichung der Flugabgabe hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Plänen eine Absage erteilt. Auf das dadurch erwartete Aufkommen von 190 Millionen Euro "kann ich mit Sicherheit nicht verzichten", sagte Marterbauer am Vormittag am Rande des Rates der EU-Finanzminister in Brüssel mit Verweis auf das Budget vor Medienvertretern. "Da haben wir keinen Spielraum."

Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden laut Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

Bruder von Ungarns Ex-Regierungschef Orb�n festgenommen

Budapest - Der Bruder von Ungarns früherem rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orb�n ist nach Angaben von dessen pro-europäischem Nachfolger Peter Magyar wegen des Verdachts auf Menschenhandel festgenommen worden. Magyar gab die Festnahme von Aron Orb�n am Montag bekannt. Zuerst hatte die Website "Kontroll" berichtet, die Magyars Bruder gehört. Viktor Orb�n sprach von einem "schmutzigen Spiel" seines Vorgängers gegen politische Gegner, dessen eigentliches Ziel er sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red