In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

Krakau (Krakow)/Wien - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich "in stabilem Zustand". Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Vernehmen nach soll der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, auch ansprechbar sein. Noch im Verlauf dieser Woche soll der verletzte Mann nach Österreich überstellt werden.

Warnung vor Antisemitismus bei Novemberpogrome-Gedenken

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das jährliche Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zum Anlass genommen, erneut vor steigendem Antisemitismus zu warnen. "Wir sind sehr besorgt", sagte er am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung wie Nationalrat.

Russell Brand zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt

London - Vom Rampenlicht in die Gefängniszelle: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter am Londoner Southwark Crown Court.

Irischer Ratsvorsitz drängt bei EU-Gesprächen mit Ukraine

Wien - Der irische EU-Ratsvorsitz drückt in den Erweiterungsverhandlungen weiter auf Tempo. Bis Jahresende sollen die verbliebenen Verhandlungscluster in den Gesprächen mit der Ukraine und Moldau geöffnet werden, sagte die irische Botschafterin in Österreich, Barbara Cullinane, vor Journalisten in Wien. "Wir haben schon drei Cluster geöffnet, und wir möchten zwei weitere, die letzten beiden, während unserer Präsidentschaft sowohl mit der Ukraine als auch mit Moldau eröffnen."

Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Paris - Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-No�l Barrot am Montag in Paris. "Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

Papst Leo feiert in Argentinien größte Messe seiner Amtszeit

Buenos Aires - Bei seinem Besuch in Argentinien hat Papst Leo XIV. die bisher größte Messe seiner Amtszeit gefeiert. In der Hauptstadt Buenos Aires versammelten sich etwa 2,5 Millionen Menschen für einen Gottesdienst auf den Straßen. Dies teilte der Vatikan unter Berufung auf die örtlichen Behörden mit. Dabei waren auch viele Bilder von Leos Vorgänger Franziskus zu sehen, der nach seiner Wahl zum Pontifex bis zu seinem Tod vergangenes Jahr nie mehr in seine Heimat zurückgekehrt war.

Flugabgabe: Marterbauer will nicht auf Einnahmen verzichten

Brüssel/Wien/EU-weit - Im Zuge der Diskussion um eine unter anderem von den neun Landeshauptleuten geforderte Streichung der Flugabgabe hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) den Plänen eine Absage erteilt. Auf das dadurch erwartete Aufkommen von 190 Millionen Euro "kann ich mit Sicherheit nicht verzichten", sagte Marterbauer am Vormittag am Rande des Rates der EU-Finanzminister in Brüssel mit Verweis auf das Budget vor Medienvertretern. "Da haben wir keinen Spielraum."

Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden laut Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

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red