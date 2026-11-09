Amtsenthebungsverfahren gegen Pentagonchef Hegseth

Washington - Nach der Wahlniederlage der US-Republikaner von Präsident Donald Trump ist Verteidigungsminister Pete Hegseth mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie brachte das Verfahren am Montag in Washington mit der Präsentation von Anklagepunkten gegen Hegseth auf den Weg. Bereits am Mittwoch könnte das Repräsentantenhaus darüber abstimmen.

In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

Krakau (Krakow)/Wien - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich "in stabilem Zustand". Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Vernehmen nach soll der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, auch ansprechbar sein. Noch im Verlauf dieser Woche soll der verletzte Mann nach Österreich überstellt werden.

Warnung vor Antisemitismus bei Novemberpogrome-Gedenken

Wien - Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG), Oskar Deutsch, hat das jährliche Gedenken an die Novemberpogrome 1938 zum Anlass genommen, erneut vor steigendem Antisemitismus zu warnen. "Wir sind sehr besorgt", sagte er am Montag nach der Kranzniederlegung an der Shoah-Namensmauer in Wien in Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Vertretern von Regierung wie Nationalrat.

Russell Brand zu mehr als 10 Jahren Haft verurteilt

London - Vom Rampenlicht in die Gefängniszelle: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das verkündete der Richter am Londoner Southwark Crown Court.

OGH bestätigte Schuldspruch gegen Bludenzer Bürgermeister

Bregenz/Feldkirch - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil gegen den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) zurückgewiesen. Tschann wurde in einer Baurechtssache wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. Er nehme die OGH-Entscheidung "demütig zur Kenntnis", auch wenn er sie "nicht ganz nachvollziehen" könne, so Tschann am Montag in einer Aussendung. Er wolle Bürgermeister bleiben. ÖVP-Landesparteichef Markus Wallner verwies auf den Wählerwillen der Bludenzer.

Wegen neuem US-Zoll streicht die Voest 150 Jobs in Kindberg

Linz/Washington/Kindberg - Der Stahlkonzern voestalpine baut wegen eines zusätzlichen US-Strafzolls 150 von 950 Stellen am steirischen Standort in Kindberg ab. Das schreiben die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Montag in ihrer Online-Ausgabe. Konkret brummen die USA dem Unternehmen für die in der Steiermark hergestellten Nahtlosrohre neben dem bestehenden Zoll von 50 Prozent weitere 57,38 Prozent auf - was in Summe 107,38 Prozent bedeute. Das US-Handelsministerium werfe der Voest Preisdumping vor.

Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Paris - Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-No�l Barrot am Montag in Paris. "Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

Rückkehr in die Politik für Ex-Kanzler Kurz ausgeschlossen

Wien - Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Montag den regelmäßig wiederkehrenden Spekulationen über seine geplante Rückkehr in die Politik eine Absage erteilt. Diese Zeit sei "großartig" gewesen und er habe dabei viel gelernt, beteuerte der frühere ÖVP-Chef, der heute u. a. an einem Cybersicherheits- und KI-Unternehmen mit Sitz in Tel Aviv beteiligt ist, beim "Business-Talk" von Thomas Prantners Beratungsagentur C3. "Aber dahin zieht es mich nicht mehr."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red