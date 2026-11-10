Amtsenthebungsverfahren gegen Pentagonchef Hegseth

Washington - Nach der Wahlniederlage der US-Republikaner von Präsident Donald Trump ist Verteidigungsminister Pete Hegseth mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren konfrontiert. Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie brachte das Verfahren am Montag in Washington mit der Präsentation von Anklagepunkten gegen Hegseth auf den Weg. Bereits am Mittwoch könnte das Repräsentantenhaus darüber abstimmen.

In Krakau verletzter Österreicher "in stabilem Zustand"

Krakau (Krakow)/Wien - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher befindet sich "in stabilem Zustand". Das gab das Außenministerium am Montagnachmittag auf APA-Anfrage bekannt. Dem Vernehmen nach soll der Mann, dessen Ehefrau bei dem Angriff getötet wurde, auch ansprechbar sein. Noch im Verlauf dieser Woche soll der verletzte Mann nach Österreich überstellt werden.

OGH bestätigte Schuldspruch gegen Bludenzer Bürgermeister

Bregenz/Feldkirch - Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat die Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein Urteil gegen den Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) zurückgewiesen. Tschann wurde in einer Baurechtssache wegen Amtsmissbrauchs verurteilt. Er nehme die OGH-Entscheidung "demütig zur Kenntnis", auch wenn er sie "nicht ganz nachvollziehen" könne, so Tschann am Montag in einer Aussendung. Er wolle Bürgermeister bleiben. ÖVP-Landesparteichef Markus Wallner verwies auf den Wählerwillen der Bludenzer.

Frankreich wirft Iran Cyberangriffe auf Kühlanlagen vor

Paris - Frankreich hat die iranischen Revolutionsgarden für die Cyberangriffe auf Kühlanlagen in Frankreich verantwortlich gemacht. "Es ist der erste groß angelegte Cyberangriff zu Sabotagezwecken auf dem nationalen Hoheitsgebiet", sagte der französische Außenminister Jean-No�l Barrot am Montag in Paris. "Ich kann bestätigen, dass die Verantwortung für diesen Angriff bei den Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran liegt", fügte er hinzu.

WWF in Sorge um heimische Fischotter-Bestände

Wien - Knapp 4.000 Fischotter gibt es laut WWF in ganz Österreich, jedoch sieht die NGO die heimischen Bestände in Gefahr: Mit pauschalen Tötungsfreigaben für die streng geschützten Raubtiere würden die Bundesländer laut einer aktuellen WWF-Analyse das EU-Artenschutzrecht untergraben. Vier Länder würden im Rahmen ihrer Kontingente die Tötung von insgesamt bis zu 186 Fischottern pro Jahr erlauben, ohne die Fälle einzeln behördlich zu prüfen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Massive Angriffe vor Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland und die Ukraine haben sich vor neuen Verhandlungen über ein Kriegsende massiv mit gegenseitigen Angriffen überzogen. Russland attackierte einmal mehr die Energieinfrastruktur im Nachbarland. Im Gebiet Odessa wurden laut Behördenangaben drei Menschen bei einem derartigen russischen Angriff getötet. Der staatliche Energieversorger Ukrenergo teilte mit, dass es in verschiedenen Regionen zu Stromabschaltungen komme - teils bis zu 16 Stunden täglich.

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red