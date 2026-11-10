Amtsenthebungsverfahren gegen Pentagonchef Hegseth

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth droht ein Amtsenthebungsverfahren: Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie reichte am Montag (Ortszeit) im Repräsentantenhaus einen Antrag mit acht Anklagepunkten gegen ihn ein. Der Pentagonchef steht nach der Wahlpleite der Republikaner bei den Midterms vor allem wegen des Iran-Kriegs massiv unter Druck. Bereits am Mittwoch könnte die Kongresskammer über den Antrag abstimmen.

Trump: Iran-Krieg ist militärisch "effektiv vorüber"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. Die Seeblockade gegen den Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump.

Strom wird billiger: Ökostromabgaben werden ausgesetzt

Wien - Nächstes Jahr wird Strom etwas günstiger: Die Bundesregierung setzt für das Jahr 2027 die Ökostromabgaben aus. Damit sollen sich Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto sparen. Davon entfallen netto, also ohne Umsatzsteuer, etwa 25 Euro auf den Förderbetrag und 20 Euro auf die Förderpauschale. Von der Entlastung sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen profitieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Montagabend mit.

CO2-Emissionen steigen - trotz Rückgang beim Öl

Bremerhaven/München/Antalya - Die weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen steigen noch immer. Im Jahr 2026 werden die gesamten CO2-Emissionen voraussichtlich 43,3 Milliarden Tonnen betragen und damit über den 42,8 Milliarden Tonnen aus dem vergangenen Jahr liegen, wie das "Global Carbon Project" berechnet hat. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, müssten die Emissionen längst deutlich sinken.

FBI ermittelt zu Affäre von Nvidia-Chef Huang

Washington/Santa Clara (Kalifornien) - Das FBI ermittelt nach Worten von US-Präsident Donald Trump im Fall der Affäre von Nvidia-Chef Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die US-Bundespolizei prüfe den Fall, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Welche Rolle genau das FBI dabei spielt, ließ der Präsident offen. Huang selbst beteure, keine Ahnung gehabt zu haben, dass die Frau eine Spionin sein könnte, sagte Trump.

Stundenlange Sperre der A1 nach Lkw-Unfall

Böheimkirchen - Nach einem Unfall mit zwei beteiligten Lkw ist die Westautobahn (A1) bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) am Dienstag in Richtung Wien gesperrt worden. Die beiden umgekippten Kfz blockierten die Fahrbahn, berichtete der ÖAMTC. Die A1 dürfte demnach im betroffenen Bereich bis mindestens Mittag nicht passierbar sein. Stau und Zeitverlust für die Verkehrsteilnehmer waren die Folge.

Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi beginnen

Abu Dhabi/Washington - Am Dienstag und Mittwoch kommen Unterhändler Russlands, der Ukraine und der USA zu Dreiergesprächen über den Ukraine-Krieg in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammen. Dass EU-Länder dabei direkt mit am Tisch sitzen, ist nicht vorgesehen - und das, obwohl US-Präsident Donald Trump vergangene Woche ein "sehr großes" Abkommen in Aussicht gestellt hatte, das "ganz Europa" betreffen könnte.

Täter flüchtete nach Raubüberfall auf Post im Nordburgenland

Neufeld an der Leitha - Ein Mann hat am Dienstag in der Früh eine Postfiliale in Neufeld (Bezirk Eisenstadt Umgebung) überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter konnte flüchten, nach ihm wurde gefahndet, so die Landespolizeidirektion Burgenland auf APA-Anfrage. Der Unbekannte soll kurz nach 8.00 Uhr mit einem "waffenähnlichen Gegenstand" Geld gefordert haben. Er flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, hieß es.

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red