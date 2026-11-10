Nur noch Viertel der Jugendlichen erreicht Lernziele

Wien - Ein großer Teil der Jugendlichen hat in der 4. Klasse Mittelschule und AHS in Lesen und Mathematik deutlichen Aufholbedarf. In den Jahren 2023 bis 2025 haben nur 27 Prozent in beiden Bereichen die Bildungsstandards erreicht, zeigt der am Dienstag vorgestellte Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS). Im Vergleich zur letzten Bildungsstandard-Überprüfung sind die Ergebnisse schlechter ausgefallen, nur in Englisch zeigt der Trend weiter nach oben.

Amtsenthebungsverfahren gegen Pentagonchef Hegseth

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth droht ein Amtsenthebungsverfahren: Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie reichte am Montag (Ortszeit) im Repräsentantenhaus einen Antrag mit acht Anklagepunkten gegen ihn ein. Der Pentagonchef steht nach der Wahlpleite der Republikaner bei den Midterms vor allem wegen des Iran-Kriegs massiv unter Druck. Bereits am Mittwoch könnte die Kongresskammer über den Antrag abstimmen.

Trump: Iran-Krieg ist militärisch "effektiv vorüber"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt. "Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer", sagte Trump nach einem Treffen mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Katar tritt als ein Unterhändler in dem Konflikt auf. Die Seeblockade gegen den Iran werde aufrechterhalten, allerdings seien keine neuen Angriffe geplant, sagte Trump.

Strom wird billiger: Ökostromabgaben werden ausgesetzt

Wien - Nächstes Jahr wird Strom etwas günstiger: Die Bundesregierung setzt für das Jahr 2027 die Ökostromabgaben aus. Damit sollen sich Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto sparen. Davon entfallen netto, also ohne Umsatzsteuer, etwa 25 Euro auf den Förderbetrag und 20 Euro auf die Förderpauschale. Von der Entlastung sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen profitieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Montagabend mit.

Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft Verpackungsgeschäft

Wien - Die Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft ihr Verpackungsgeschäft an einen US-Investor, behält dabei aber 30 Prozent an dem neuen Unternehmen. Der Kapitalgeber KPS Capital Partners soll dem neuen Verpackungsunternehmen - das weiter MM Packaging heißen soll - zu mehr Wachstum verhelfen. Davon soll die Mayr-Melnhof-Gruppe auch profitieren. Außerdem wird mit dem Verkaufserlös die verbleibende Kartonproduktion entschuldet. Für die Mitarbeiter ändere sich nichts, so CEO Peter Oswald.

Schwierige Verhandlungsvorzeichen beim Eisenbahner-KV

Wien - Die Verhandlungen für den Eisenbahner-Kollektivvertrag, der für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen gilt, gehen am Dienstagvormittag in die vierte Runde. Da es bei den Betrieben unterschiedliche Arbeitszeitmodelle gibt, fordert die Gewerkschaft für alle, die bisher eine 40-Stunden-Woche haben, eine 38,5-Stunden-Woche, wie sie bei der mitarbeiterstärksten Firma, den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), gilt. Dazu geht es wie immer bei den KV-Verhandlungen ums Geld.

USA und Europäer für "territoriale Integrität" der Ukraine

Abu Dhabi/Washington - Unterhändler der USA und aus Europa haben anlässlich der Gespräche in Abu Dhabi zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ihr "gemeinsames Bekenntnis zu einer starken europäischen Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg" bekräftigt. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung betonten die Partner, dass alle künftigen Vereinbarungen die "Souveränität" und "territoriale Integrität" der Ukraine respektieren müssten.

CO2-Emissionen steigen - trotz Rückgang beim Öl

Bremerhaven/München/Antalya - Die weltweiten klimaschädlichen CO2-Emissionen steigen noch immer. Im Jahr 2026 werden die gesamten CO2-Emissionen voraussichtlich 43,3 Milliarden Tonnen betragen und damit über den 42,8 Milliarden Tonnen aus dem vergangenen Jahr liegen, wie das "Global Carbon Project" berechnet hat. Um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, müssten die Emissionen längst deutlich sinken.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red