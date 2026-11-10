Strom wird billiger: Ökostromabgaben werden ausgesetzt

Wien - Nächstes Jahr wird Strom etwas günstiger: Die Bundesregierung setzt für das Jahr 2027 die Ökostromabgaben aus. Damit sollen sich Haushalte mit einem jährlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto sparen. Davon entfallen netto, also ohne Umsatzsteuer, etwa 25 Euro auf den Förderbetrag und 20 Euro auf die Förderpauschale. Von der Entlastung sollen nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen profitieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Montagabend mit.

Nur noch Viertel der Jugendlichen erreicht Lernziele

Wien - Ein großer Teil der Jugendlichen hat in der 4. Klasse Mittelschule und AHS in Lesen und Mathematik deutlichen Aufholbedarf. In den Jahren 2023 bis 2025 haben nur 27 Prozent in beiden Bereichen die Bildungsstandards erreicht, zeigt der am Dienstag vorgestellte Ergebnisbericht zur individuellen Kompetenzmessung PLUS (iKM PLUS). Im Vergleich zur letzten Bildungsstandard-Überprüfung sind die Ergebnisse schlechter ausgefallen, nur in Englisch zeigt der Trend weiter nach oben.

In Krakau Verletzter nach Österreich überstellt

Krakau (Krakow) - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher ist bereits in seine Heimat überstellt worden. Der Mann sei aus dem Spital entlassen worden und werde per medizinischem Transport nach Österreich gebracht, teilte der Wojwode (Regierungspräsident) der Region Kleinpolen, Krzysztof Klecza am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP mit. Der Verletzte sei in "stabilem Zustand".

Elf Tote bei Massenkarambolage in Bulgarien

Sofia - Bei einer Massenkarambolage auf einer Autobahn im Südosten Bulgariens sind elf Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. "Die Opferbilanz liegt derzeit bei elf Toten und 48 Verletzten", sagte Regierungschef Rumen Radew am Dienstag vor Journalisten. Das Unglück mit Dutzenden Fahrzeugen ereignete sich demnach in beiden Fahrtrichtungen einer Autobahn zwischen der Hauptstadt Sofia und dem Schwarzmeerort Burgas.

Studie zeigt steigenden Druck auf Österreichs Wasserhaushalt

Wien - Mehr Starkniederschläge, mehr Verdunstung, sinkende Pegelstände bei den großen Flüssen und eine Abnahme der Grundwasserneubildung in Österreich. Das sind ein paar der zentralen Ergebnisse der Studie "Wasser im Klimawandel", die am Dienstag im Umweltministerium in Wien vorgestellt worden ist. Die bis ins Jahr 2100 reichenden Modellberechnungen zeigen laut Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) die "großen Herausforderungen in der Wasserwirtschaft".

Russland und Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden

Abu Dhabi/Washington - Vertreter Russlands und der Ukraine sind in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen am Dienstag folgt auf Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges möglich sei. Der US-Sondergesandte Jared Kushner erklärte vor den Unterhändlern, jüngste Kontakte mit beiden Seiten hätten die Differenzen verringert.

Dänemark sagt Ukraine milliardenschwere Militärhilfen zu

Kopenhagen - Dänemark hat der Ukraine neue Militärhilfen in Höhe von etwa 642 Millionen Euro zugesagt. Zudem stellt das Land rund 20 Millionen Euro für den ukrainischen Energiesektor bereit, wie Außenminister Lars Lökke Rasmussen am Dienstag anlässlich eines Besuchs des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kopenhagen ankündigte. Dort soll über die weitere militärische Unterstützung der Ukraine, deren Luftverteidigung und die Sicherheit der Infrastruktur beraten werden.

Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft Verpackungsgeschäft

Wien - Die Mayr-Melnhof-Gruppe verkauft ihr Verpackungsgeschäft an einen US-Investor, behält dabei aber 30 Prozent an dem neuen Unternehmen. Der Kapitalgeber KPS Capital Partners soll dem neuen Verpackungsunternehmen - das weiter MM Packaging heißen soll - zu mehr Wachstum verhelfen. Davon soll die Mayr-Melnhof-Gruppe auch profitieren. Außerdem wird mit dem Verkaufserlös die verbleibende Kartonproduktion entschuldet. Für die Mitarbeiter ändere sich nichts, so CEO Peter Oswald.

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red