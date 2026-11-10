Pentagonchef Hegseth nennt Amtsenthebungsantrag "eine Farce"

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wehrt sich gegen den im Kongress eingebrachten Antrag auf eine Amtsenthebung. "Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiß das", sagte der Pentagon-Chef in einer sonst seltenen Pressekonferenz. Am Vortag hatte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie im Repräsentantenhaus Vorwürfe gegen Hegseth für dessen Vorgehen im Iran-Krieg erhoben.

Regierung setzt Ökostromabgaben 2027 aus

Wien - Die Regierung setzt 2027 die Ökostromabgaben aus, um die Wiederanhebung der Elektrizitätsabgabe zu kompensieren. Mit Wegfall der Ökostromabgaben sparen sich Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto. Dafür steigt die Stromrechnung an anderer Stelle um 49 Euro: Die Regierung hatte nämlich für 2026 die Elektrizitätsabgabe für Haushalte von 1,5 Cent pro kWh auf 0,1 Cent je kWh gesenkt. Diese Absenkung läuft Ende 2026 aus.

Justizgewerkschaft fordert nach Versammlungen Zulage ein

Wien/Österreich-weit - Bei Dienststellenversammlungen im ganzen Land haben Justizbedienstete am Dienstag ihrem Unmut über die Streichung einer Mehrleistungszulage für Diplomrechtspflegerinnen und -pfleger Luft gemacht. Bis zu 193.000 Euro würden ihnen durch den Wegfall der 609 Euro im Monat über die gesamte Dienstzeit entgehen, sagte der Vorsitzende der GÖD-Justizgewerkschaft, Werner Gschwandtner, zur APA. Per Resolution forderten die Justizbediensteten den Beschluss einer Ergänzungszulage ein.

Russland und Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden

Abu Dhabi/Washington - Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen.

Iran dementiert Verantwortung für Angriffe auf Kühlanlagen

Paris/Teheran - Der Iran weist den Vorwurf der französischen Regierung zurück, für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten verantwortlich zu sein. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Zuvor war der iranische Botschafter in Paris ins Außenministerium zitiert worden.

Zwei Verletzte durch Schüsse bei Hamburger Elbphilharmonie

Hamburg - In der Nähe der Elbphilharmonie in der norddeutschen Hansestadt Hamburg sind am Dienstag zwei Menschen wohl durch Schüsse verletzt worden. Das Konzerthaus wurde teilweise geräumt. Ein Verdächtiger wurde zu Mittag tot in einem Zimmer des Elbphilharmonie-Hotels gefunden. Der 68-Jährige habe ersten Erkenntnissen zufolge Suizid begangen, sagte ein Polizeisprecher. Das Motiv der vorangegangenen Tat liege wohl im familiären Bereich.

EU-Budget: Diskussion um Marterbauer-Vorstoß

Brüssel/EU-weit/Wien - Aussagen von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zum Mehrjährigen EU-Finanzrahmen gegenüber dem US-Magazin "Politico" lassen die Wogen hochgehen. Marterbauer spricht sich gegenüber dem Medium für EU-weite Konzernabgaben sowie eine Digitalsteuer auf europäischer Ebene aus. Reaktionen kamen von der Wirtschaftskammer, der FPÖ, den Grünen sowie von Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP). Aus Bauers Sicht äußerte der Finanzminister damit nur "eine persönliche Einzelmeinung".

In Krakau Verletzter nach Österreich überstellt

Krakau (Krakow) - Der bei der Schusswaffenattacke in Krakau am Samstagnachmittag verletzte Niederösterreicher ist bereits in seine Heimat überstellt worden. Der Mann sei aus dem Spital entlassen worden und werde per medizinischem Transport nach Österreich gebracht, teilte der Wojwode (Regierungspräsident) der Region Kleinpolen, Krzysztof Klecza am Dienstag nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP mit. Der Verletzte sei in "stabilem Zustand".

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red