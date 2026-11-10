Russland und Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden

Abu Dhabi/Washington - Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen.

Rubio für europäische Unterhändler bei Ukraine-Gesprächen

Paris - US-Außenminister Marco Rubio hat einen Einbezug europäischer Unterhändler bei künftigen Gesprächen über ein Ende des Ukraine-Krieges zwischen Washington, Moskau und Kiew gefordert. "Wir sind der Ansicht, dass das trilaterale Format langfristig auch unsere europäischen Partner mit an den Tisch bringen sollte, denn sie sind ein Teil der Lösung dieses Problems", sagte Rubio am Dienstag am Rande eines G7-Außenministertreffens in Paris.

Pentagonchef Hegseth nennt Amtsenthebungsantrag "eine Farce"

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wehrt sich gegen den im Kongress eingebrachten Antrag auf eine Amtsenthebung. "Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiß das", sagte der Pentagon-Chef in einer sonst seltenen Pressekonferenz. Am Vortag hatte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie im Repräsentantenhaus Vorwürfe gegen Hegseth für dessen Vorgehen im Iran-Krieg erhoben.

Regierung setzt Ökostromabgaben 2027 aus

Wien - Die Regierung setzt 2027 die Ökostromabgaben aus, um die Wiederanhebung der Elektrizitätsabgabe zu kompensieren. Mit Wegfall der Ökostromabgaben sparen sich Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden rund 50 Euro brutto. Dafür steigt die Stromrechnung an anderer Stelle um 49 Euro: Die Regierung hatte nämlich für 2026 die Elektrizitätsabgabe für Haushalte von 1,5 Cent pro kWh auf 0,1 Cent je kWh gesenkt. Diese Absenkung läuft Ende 2026 aus.

Arena Wien mit Subventionskürzungen konfrontiert

Wien - Die autonom verwaltete Arena, eine der attraktivsten Veranstaltungslocations in Wien, feiert 50 Jahre ihres Bestehens - und muss künftig mit weniger Geld auskommen, wie die Zeitung "MeinBezirk" berichtete. Konkret geht es um Zuschüsse der MA 13, zuständig für Bildung und Jugend, in Höhe von 259.000 Euro.

Schwere Vorwürfe gegen "Little Britain"-Star David Walliams

London - Der vor allem aus "Little Britain" bekannte britische Komiker und Kinderbuchautor David Walliams sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von mehreren Frauen konfrontiert. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche des "Guardian" und dem Sender ITV News hervor. Walliams bestreitet die Anschuldigungen. Zuvor war er vor dem High Court in London mit dem Versuch gescheitert, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich untersagen zu lassen.

Iran dementiert Verantwortung für Angriffe auf Kühlanlagen

Paris/Teheran - Der Iran weist den Vorwurf der französischen Regierung zurück, für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten verantwortlich zu sein. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Zuvor war der iranische Botschafter in Paris ins Außenministerium zitiert worden.

EU - Österreich muss mehr für EU-Klimaziele machen

Brüssel/EU-weit - Die Europäische Kommission ermahnt Österreich zu mehr Anstrengungen, um die EU-Klimaziele 2030 zu erreichen: Laut dem neuen EU-Fortschrittsbericht zum Klimaschutz 2026 laufen Österreich und acht weitere EU-Länder derzeit Gefahr, in den kommenden fünf Jahren zu viel CO2 auszustoßen. Insgesamt sind die Emissionen 2025 EU-weit im Jahresvergleich um 1,6 Prozent gesunken, und liegen nun 39 Prozent unter dem Niveau von 1990. Bis 2030 sollen es minus 55 Prozent sein.

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red