Russland und Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden

Abu Dhabi/Washington - Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen.

Pentagonchef Hegseth nennt Amtsenthebungsantrag "eine Farce"

Washington - US-Verteidigungsminister Pete Hegseth wehrt sich gegen den im Kongress eingebrachten Antrag auf eine Amtsenthebung. "Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiß das", sagte der Pentagon-Chef in einer sonst seltenen Pressekonferenz. Am Vortag hatte der republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie im Repräsentantenhaus Vorwürfe gegen Hegseth für dessen Vorgehen im Iran-Krieg erhoben.

EU und Nigeria unterzeichnen Rückübernahmeabkommen

Abuja/Brüssel/Wien - EU-Migrationskommissar Magnus Brunner und die nigerianische Außenministerin Bianca Odumegwu-Ojukwu haben am Dienstag das erste Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und Nigeria unterzeichnet. Brunner war zuvor nach Abuja gereist, um mit Regierungsvertretern über Migrationsmanagement zu sprechen. "Um die illegale Migration effektiv zu bekämpfen, müssen wir in den Herkunfts- und Transitstaaten ansetzen", sagte Brunner nach Angaben der EU-Kommission.

Mutmaßliche Spionin schleuste Nvidia-Chips nach China

New York - Die Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin erreicht eine neue Dimension. Durch die Beziehung zum Mitgründer des weltgrößten Chipkonzerns habe die Frau KI-Hochleistungsprozessoren im Wert von 7,5 Mrd. Dollar (6,7 Mrd. Euro) in die Volksrepublik geschleust, berichtete das Nachrichtenportal "The Information" am Dienstag unter Berufung auf zwei Bekannte der Verdächtigen.

Schwere Vorwürfe gegen "Little Britain"-Star David Walliams

London - Der vor allem aus "Little Britain" bekannte britische Komiker und Kinderbuchautor David Walliams sieht sich mit Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von mehreren Frauen konfrontiert. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche des "Guardian" und dem Sender ITV News hervor. Walliams bestreitet die Anschuldigungen. Zuvor war er vor dem High Court in London mit dem Versuch gescheitert, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich untersagen zu lassen.

Grüne kritisieren zu lasche Regeln für Rechenzentren

Wien - Als "Geschenk an US-Tech-Milliardäre" kritisieren die Grünen die geplante Novelle der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Die Begutachtungsfrist für das Gesetz ist Anfang November zu Ende gegangen. Die eingegangenen Stellungnahmen haben laut der Oppositionspartei in Bezug auf UVPs für Rechenzentren große Mängel an dem Entwurf aufgezeigt. Viele Rechenzentren würden durchs Raster fallen und nicht UVP-pflichtig werden, sagte der grüne Umweltsprecher Lukas Hammer am Dienstag.

Iran dementiert Verantwortung für Angriffe auf Kühlanlagen

Paris/Teheran - Der Iran weist den Vorwurf der französischen Regierung zurück, für die jüngsten Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermarktketten verantwortlich zu sein. Die Anschuldigungen seien ein "verantwortungsloser und lächerlicher Schritt", der das Ansehen des Landes beschädigen und seine Beziehungen zu anderen Staaten stören solle, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Zuvor war der iranische Botschafter in Paris ins Außenministerium zitiert worden.

Täter nach Raubüberfall im Burgenland weiter flüchtig

Neufeld an der Leitha - Ein Mann hat am Dienstag in der Früh einen Postpartner in Neufeld (Bezirk Eisenstadt Umgebung) überfallen und Bargeld erbeutet. Wenig später wurde ein Verdächtiger gefasst, der laut ORF-Bericht aber wieder freigelassen wurde. Bis Dienstagabend befand sich der mutmaßliche Täter weiter auf der Flucht, die Ermittlungen laufen, hieß es auf APA-Anfrage aus der Landespolizeidirektion Burgenland.

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red