Russland und Ukraine verhandeln in Abu Dhabi über Frieden

Abu Dhabi/Washington - Vertreter Russlands und der Ukraine sind am Dienstag in Abu Dhabi zu den ersten von den USA vermittelten Friedensgesprächen seit Februar zusammengekommen. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen.

Schwierige Verhandlungen beim Eisenbahner-KV

Wien - Die Verhandlungen für den Eisenbahner-KV, der für 55.000 Beschäftigte in 98 Firmen gilt, sind am Dienstag in die vierte Runde gegangen. "Die vierte Runde war hart, erstmals liegt eine gemeinsame Berechnung und monetäre Bewertung der Arbeitszeitverkürzung vor", wird Thomas Scheiber, Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, in einer gemeinsamen Aussendung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zitiert. Aber: "Das ist eine gute Grundlage für die nächsten Schritte."

EU-Rechnungshof kritisiert Umsetzung der Russland-Sanktionen

Brüssel - In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht kritisiert der EU-Rechnungshof die ungleiche Umsetzung der von der EU wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen durch die EU-Staaten. Dies beeinträchtige ihre Gesamtwirkung. Kritisiert wird auch die Überwachung durch die EU-Kommission: Diese prüft laut ERH Umsetzung und Ergebnisse der Sanktionen nicht ausreichend. Der Rechnungshof warnt, dass die Strafmaßnahmen dadurch leichter umgangen werden könnten.

EU und Nigeria unterzeichnen Rückübernahmeabkommen

Abuja/Brüssel/Wien - EU-Migrationskommissar Magnus Brunner und die nigerianische Außenministerin Bianca Odumegwu-Ojukwu haben am Dienstag das erste Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und Nigeria unterzeichnet. Brunner war zuvor nach Abuja gereist, um mit Regierungsvertretern über Migrationsmanagement zu sprechen. "Um die illegale Migration effektiv zu bekämpfen, müssen wir in den Herkunfts- und Transitstaaten ansetzen", sagte Brunner nach Angaben der EU-Kommission.

Spanien trauert bei Messe um Opfer des Zugunglücks

Toledo - Bei einer nationalen Trauermesse in der Kathedrale von Toledo mit dem spanischen Königspaar ist der 69 Todesopfer des schweren Zugunglücks von Urda vor knapp zwei Wochen gedacht worden. Bürger der Kleinstadt südwestlich von Madrid stellten 69 Kerzen unterhalb der Christusfigur Sant�simo Cristo de la Vera-Cruz auf, die erstmals seit Jahrhunderten zu einer Zeremonie außerhalb ihres Heimatortes Urda geholt wurde.

Prager Studenten protestieren gegen umstrittene Medienreform

Prag - Studenten und Lehrende verschiedener Universitäten sind in Prag auf die Straße gegangen, um gegen geplante Änderungen bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien zu protestieren. Zu einer Abschlusskundgebung am Abend versammelten sich Hunderte auf dem Platz der Republik im Zentrum der tschechischen Hauptstadt.

Stora Enso baut 115 Stellen in Sägewerk im Waldviertel ab

Zwettl - Der finnisch-schwedische Forstkonzern Stora Enso streicht in seinem Sägewerk in Brand (Bezirk Zwettl) im Waldviertel 115 Stellen. Eine der beiden Produktionslinien, die sogenannte Schwachholzlinie, soll im Frühjahr stillgelegt werden, berichtete der ORF Niederösterreich am Dienstagabend. Der Schritt ist Ergebnis der im Vorjahr angekündigten strategischen Prüfung der Sägewerks- und Holzbauaktivitäten in Zentraleuropa, in Summe sind 250 Stellen in Europa betroffen.

US-Abgeordnete drängen Trump zu Epstein-Ermittlungen

Washington/New York - Ein US-Untersuchungsausschuss zum Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hat das Justizministerium der Regierung von Präsident Donald Trump zum Handeln gedrängt. Es müsse strafrechtliche Ermittlungen gegen weitere mögliche Epstein-Mitwisser oder Täter aus seinem Umfeld geben, hieß es in einem Abschlussbericht, den der republikanisch geführte Aufsichtsausschuss im Repräsentantenhaus am Dienstag in Washington vorlegte.

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red