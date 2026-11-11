Fortsetzung der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Abu Dhabi/Brüssel - Nach einem ersten Verhandlungstag sollen die Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch weitergehen. Das erste dreiseitige Treffen seit mehr als acht Monaten dauerte am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge etwa viereinhalb Stunden mit einer Pause. Einen Durchbruch im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs hatten Beobachter im Vorfeld des neuen Anlaufs nicht erwartet.

Hoekstra sieht "Defizite" bei Österreichs Klimazielen

EU-weit/Brüssel/Antalya - Der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissar Wopke Hoekstra räumt in Bezug auf Österreich ein, "dass es noch immer Defizite bei einigen Mitgliedsstaaten gebe". Die Anstrengungen bei einer gemeinsamen europäischen Klimapolitik will sich Hoekstra wegen Ländern, "die hinterhinken", jedoch nicht schlechtreden lassen, sagte er im Gespräch mit dem European Newsroom (ENR), dem auch die APA angehört. Österreich läuft derzeit Gefahr, die EU-Klimaziele bis 2030 zu verfehlen.

Begutachtung der Wehrpflichtreform endet am Donnerstag

Wien - Die Verhandlungen zur Wehrpflichtreform dürften nach der Begutachtung wieder an Fahrt aufnehmen. Am Donnerstag läuft die Frist für die Abgabe von Stellungnahmen zum Regierungsentwurf ab. Tags darauf treffen sich die Grünen mit den Regierungsfraktionen. Ob diese jedoch die in Teilen nötige Zweidrittelmehrheit sichern werden, war vorerst nicht absehbar. Die FPÖ hatte sich diesbezüglich mehr oder weniger bereits vor einem Monat aus den Verhandlungen genommen.

Papst kehrt in seine zweite Heimat Peru zurück

Lima - Papst Leo XIV. wird an diesem Mittwoch in Peru erwartet, wo er vor seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Der Andenstaat ist die letzte Station einer zwölftägigen Reise durch Südamerika. In Lima wird Leo von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen, deren Vater bereits Staatschef war. Der gebürtige US-Amerikaner hat aus seiner Zeit als Bischof auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

US-Repräsentantenhaus stoppt Amtsenthebung gegen Hegseth

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt. Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky.

EU-Rechnungshof kritisiert Umsetzung der Russland-Sanktionen

Brüssel - In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht kritisiert der EU-Rechnungshof die ungleiche Umsetzung der von der EU wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängten Sanktionen durch die EU-Staaten. Dies beeinträchtige ihre Gesamtwirkung. Kritisiert wird auch die Überwachung durch die EU-Kommission: Diese prüft laut ERH Umsetzung und Ergebnisse der Sanktionen nicht ausreichend. Der Rechnungshof warnt, dass die Strafmaßnahmen dadurch leichter umgangen werden könnten.

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red