Fortsetzung der Ukraine-Verhandlungen in Abu Dhabi

Abu Dhabi/Brüssel - Nach einem ersten Verhandlungstag sollen die Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung in Abu Dhabi am Mittwoch weitergehen. Das erste dreiseitige Treffen seit mehr als acht Monaten dauerte am Dienstag der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge etwa viereinhalb Stunden mit einer Pause. Einen Durchbruch im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs hatten Beobachter im Vorfeld des neuen Anlaufs nicht erwartet.

EU-Budget für 2027 steht

Brüssel/EU-weit - Der EU-Haushalt im nächsten Jahr soll knapp 200 Milliarden Euro umfassen. Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten verständigten sich in Brüssel darauf, dass 2027 im Budget insgesamt rund 199,7 Milliarden Euro verplant werden können, wie die EU-Länder nach Verhandlungen in Brüssel bis zum frühen Mittwochmorgen mitteilten. Mit der Einigung werde sichergestellt, dass die vereinbarten politischen Maßnahmen und Programme in Krisenzeiten umgesetzt werden könnten.

Tote durch Drohnentrümmer in Westrussland

Krywyj Rih - In der westrussischen Region Smolensk sind Behördenangaben zufolge zwei Menschen durch Trümmer einer abgefangenen Drohne getötet worden. Die Drohnentrümmer hätten ein Wohnhaus getroffen, meldete die Nachrichtenagentur TASS am Mittwoch unter Berufung auf Gouverneur Wassili Anochin. Ein weiterer ukrainischer Drohnenangriff löste nach Angaben des regionalen Gouverneurs ein Feuer im Hafengebiet von Ust-Luga an der russischen Ostseeküste aus.

US-Repräsentantenhaus stoppt Amtsenthebung gegen Hegseth

Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat ein drohendes Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth abgewendet. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag (Ortszeit) mit 211 zu 204 Stimmen dafür, die Vorwürfe an den Justizausschuss zu verweisen. Da das Gremium von den Republikanern kontrolliert wird, ist der Vorstoß damit faktisch gestoppt. Eingebracht worden war die Resolution von dem republikanischen Abgeordneten Thomas Massie aus Kentucky.

Papst kehrt in seine zweite Heimat Peru zurück

Lima - Papst Leo XIV. wird an diesem Mittwoch in Peru erwartet, wo er vor seiner Wahl zum Oberhaupt der katholischen Kirche zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Der Andenstaat ist die letzte Station einer zwölftägigen Reise durch Südamerika. In Lima wird Leo von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen, deren Vater bereits Staatschef war. Der gebürtige US-Amerikaner hat aus seiner Zeit als Bischof auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Hoekstra sieht "Defizite" bei Österreichs Klimazielen

EU-weit/Brüssel/Antalya - Der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissar Wopke Hoekstra räumt in Bezug auf Österreich ein, "dass es noch immer Defizite bei einigen Mitgliedsstaaten gebe". Die Anstrengungen bei einer gemeinsamen europäischen Klimapolitik will sich Hoekstra wegen Ländern, "die hinterhinken", jedoch nicht schlechtreden lassen, sagte er im Gespräch mit dem European Newsroom (ENR), dem auch die APA angehört. Österreich läuft derzeit Gefahr, die EU-Klimaziele bis 2030 zu verfehlen.

Auto fährt auf Gehsteig - Tote in Los Angeles

Los Angeles - Bei einem Vorfall mit einem Auto in Los Angeles sind drei Menschen auf einem Gehsteig getötet worden. Weitere drei Personen wurden nach Angaben der Feuerwehr mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Unter den Verletzten sei auch der Fahrer des Autos, teilte ein Polizeisprecher laut der "Los Angeles Times" mit. Demnach war das Fahrzeug im Stadtteil North Hollywood auf einen Gehsteig und dann nahe einer U-Bahnstation in Straßenstände gefahren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red